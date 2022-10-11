"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе

"Психология, психотерапия – существенная часть моей жизни. Я не стараюсь понять людей, я делаю все, чтобы понять себя, и тогда могу понять и принять любого, с кем сводит меня жизнь, – написала она. – Я убеждена, что мы рождены, чтобы жить счастливо, независимо от обстоятельств. Жить в мире, где основным ориентиром для любого проявления является любовь".
По словам Анастасии Арестович, она много этому училась и сейчас готова помочь "приблизить других к такому состоянию".
"Конечно, ты счастлива, у тебя муж – Леша Арестович", – отреагировали в сети.
"Кое-кому с вами очень-очень повезло", – написали фолловеры.
Этот пост – первая публикации жены Арестовича за последние девять месяцев.
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Анастасия Арестович – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году на его занятиях в авторской психологической школе. У пары есть сын. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.
От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.