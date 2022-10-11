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11 октября, 2022
 
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"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе

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Арестович познакомился с третьей женой Анастасией в 2014 году
Арестович познакомился с третьей женой Анастасией в 2014 году
Фото: Олександра Степова / Facebook

Жена украинского блогера и советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия 9 октября разместила в Instagram свое новое фото, проиллюстрировав с его помощью пост о своей работе.

сихология, психотерапия – существенная часть моей жизни. Я не стараюсь понять людей, я делаю все, чтобы понять себя, и тогда могу понять и принять любого, с кем сводит меня жизнь, – написала она. – Я убеждена, что мы рождены, чтобы жить счастливо, независимо от обстоятельств. Жить в мире, где основным ориентиром для любого проявления является любовь".

По словам Анастасии Арестович, она много этому училась и сейчас готова помочь "приблизить других к такому состоянию". 

"Конечно, ты счастлива, у тебя муж – Леша Арестович", – отреагировали в сети.  

"Кое-кому с вами очень-очень повезло", – написали фолловеры.

Этот пост – первая публикации жены Арестовича за последние девять месяцев.

Контекст:

Анастасия Арестович – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году на его занятиях в авторской психологической школе. У пары есть сын. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.

От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.

Теги: Алексей Арестович, психология, семья, Анастасия Арестович
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