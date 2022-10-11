"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе

Арестович познакомился с третьей женой Анастасией в 2014 году Фото: Олександра Степова / Facebook

"Психология, психотерапия – существенная часть моей жизни. Я не стараюсь понять людей, я делаю все, чтобы понять себя, и тогда могу понять и принять любого, с кем сводит меня жизнь, – написала она. – Я убеждена, что мы рождены, чтобы жить счастливо, независимо от обстоятельств. Жить в мире, где основным ориентиром для любого проявления является любовь".

По словам Анастасии Арестович, она много этому училась и сейчас готова помочь "приблизить других к такому состоянию".

"Конечно, ты счастлива, у тебя муж – Леша Арестович", – отреагировали в сети.

"Кое-кому с вами очень-очень повезло", – написали фолловеры.

Этот пост – первая публикации жены Арестовича за последние девять месяцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Арестович (@anastasiia_arestovich)