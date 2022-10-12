Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2022
 
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"Какой веселый день". 49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь показали вблизи фигуры в нижнем белье

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Клум заявила, что они с дочерью во время съемки чувствовали себя уверенно весь день, пели и танцевали
Клум заявила, что они с дочерью во время съемки чувствовали себя уверенно весь день, пели и танцевали
Фото: leniklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 11 октября на своей странице в Instagram разместила бэкстейдж-фото и видео фотосессии для бренда белья Intimissimi.

"Какой веселый день на съемках с моей дочерью Ленни", – написала Хайди Клум. Она также поблагодарила фотографа Дерека Кэтеллу.

"Креативный директор, мой давний друг Томас Хайо, спасибо, что заставил нас чувствовать себя уверенно весь день, петь и танцевать", – подписала Хайек бэкстейдж-видео. В ролике фигуры обеих моделей в нижнем белье показаны крупным планом.

Контекст:

Снимки фотосессии Хайди и Лени Клум для Intimissimo можно посмотреть здесь.

Хайди Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.Она – мать четверых детей. 

Лени Клум – ее старшая дочь. Она родилась 4 мая 2004 года в Нью-Йорке. Ее отец – итальянский миллионер Флавио Бриаторе, В 16 лет Лени Клум вместе с матерью снялась для обложки немецкого Vogue. В августе 2021 года приняла участие в показе Dolce&Gabbana в Венеции. Это стало ее первым профессиональным дефиле.

В сентябре 2021 года дочь Клум вышла на подиум в Берлине в рамках Недели моды, которую провел немецкий ретейлер About You. На этом показе она работала не только моделью, но и дебютировала как дизайнер, представив свою первую коллаборацию.

Теги: фигура, фотосессия, модель, Хайди Клум, белье, Лени Клум
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