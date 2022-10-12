"Какой веселый день". 49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь показали вблизи фигуры в нижнем белье

Клум заявила, что они с дочерью во время съемки чувствовали себя уверенно весь день, пели и танцевали Фото: leniklum / Instagram

"Какой веселый день на съемках с моей дочерью Ленни", – написала Хайди Клум. Она также поблагодарила фотографа Дерека Кэтеллу.

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"Креативный директор, мой давний друг Томас Хайо, спасибо, что заставил нас чувствовать себя уверенно весь день, петь и танцевать", – подписала Хайек бэкстейдж-видео. В ролике фигуры обеих моделей в нижнем белье показаны крупным планом.

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