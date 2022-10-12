"Какой веселый день". 49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь показали вблизи фигуры в нижнем белье

"Какой веселый день на съемках с моей дочерью Ленни", – написала Хайди Клум. Она также поблагодарила фотографа Дерека Кэтеллу.
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"Креативный директор, мой давний друг Томас Хайо, спасибо, что заставил нас чувствовать себя уверенно весь день, петь и танцевать", – подписала Хайек бэкстейдж-видео. В ролике фигуры обеих моделей в нижнем белье показаны крупным планом.
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Снимки фотосессии Хайди и Лени Клум для Intimissimo можно посмотреть здесь.
Хайди Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.Она – мать четверых детей.
Лени Клум – ее старшая дочь. Она родилась 4 мая 2004 года в Нью-Йорке. Ее отец – итальянский миллионер Флавио Бриаторе, В 16 лет Лени Клум вместе с матерью снялась для обложки немецкого Vogue. В августе 2021 года приняла участие в показе Dolce&Gabbana в Венеции. Это стало ее первым профессиональным дефиле.
В сентябре 2021 года дочь Клум вышла на подиум в Берлине в рамках Недели моды, которую провел немецкий ретейлер About You. На этом показе она работала не только моделью, но и дебютировала как дизайнер, представив свою первую коллаборацию.