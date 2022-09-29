"Домашний офис". 49-летняя Клум в крошечном бикини снялась вместе с молодым супругом

"Домашний офис сегодня", – написала она.

На снимке Клум в черном микробикини стоит возле своего мужа, который работает за ноутбуком.

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Контекст:

Хайди Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Том Каулитц – участник немецкой группы Tokio Hotel.

Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года Клум показала свадебные снимки.