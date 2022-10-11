"Красивая детка". 53-летняя Лопес на траурной церемонии засветила бюст. Фото

Лопес отметила, что, несмотря на боль, на церемонии прощания с ее другом были танцы Фото: jlo / Instagram

"Сила, красота и грация… Моя прекрасная подруга потеряла любовь всей своей жизни, 30 с лишним лет. Прошлой ночью мы праздновали жизнь JR, и несмотря на всю глубокую боль и бесконечные слезы последнего месяца, мы улыбались, вспоминали и даже танцевали. Ему бы это понравилось! Покойся с миром, Джей Р. У нас есть твоя девушка", – написала Лопес.

Певица предстала в черном платье с огромным декольте, засветив бюст. Вдова Райдингера – Лорен – была в черном облегающем платье и жакете с золотыми цепями.

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"Красивая детка", – прокомментировала подписчица egt239.