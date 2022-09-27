49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон

Клум выбрала модель комбинезона от итальянского бренда Moschino с декольте, доходящим до талии, и открывающей центральную часть груди. Она покрутилась перед камерой, демонстрируя свою фигуру со всех сторон. Образ Клум дополнила массивными кольцами с блестящими кристаллами и сумкой на золотистой цепочке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.