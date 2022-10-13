"Не ее страна, мы и не просим". Осадчая высказалась о Земфире, не развернувшей украинский флаг на концерте

"Трудные дни и очередное осознание, что рядом с нами не один карлик-террорист, а целая огромная нация террористов, которые в последние дни пишут, что так нам и надо…" – отметила Осадчая.
Телеведущая заметила, что на фоне этого украинцы продолжают искать "хороших русских" и хватаются за крохи их поддержки.
Осадчая в посте высказала свое мнение о российской певице Земфире, которая не развернула на сцене украинский флаг, который дала ей поклонница из Украины.
Она акцентировала внимание, что Земфира на больших сольных концертах 24 и 26 февраля не сказала ни слова против войны, спела песню-намек. По мнению Осадчей, тогда еще можно было поднять людей и призвать к действиям, чтобы реально остановить кровопролитие. Она также упомянула, что на концерте Земфиры на Кипре отбирали украинские флаги при входе на концерт.
"Ходить или не ходить на концерты россиян – выбор каждого. То, что не развернула флаг, что пронесли на концерт и передали на сцену, а тихонько отнесла за кулисы, ее выбор, не ее страна, мы и не просим. За слова против войны благодарим, но давайте смотреть всегда глубже. Россияне нас не понимают и не поймут. Все", – заявила она.
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12 октября Осадчая призвала прекратить делать репосты антивоенной речи Земфиры. 9 октября во время своего выступления на Кипре Земфира осудила нападение РФ на Украину. Как выяснилось позже, она не стала разворачивать на сцене украинский флаг, который ей передали зрители. Украинская ведущая Катя Осадчая в ответ заявила, что слова Земфиры о прекращении войны уже ничего не могут изменить.
Земфира входит в список российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в РФ. 19 мая Земфира выпустила песню "Мясо" о войне РФ против Украины.
17 марта певица выступила в поддержку Украины, презентовав видео на песню "Не стреляйте", где показала кадры обстрелов и бомбежек украинских городов российскими оккупантами.
Российские СМИ писали, что после нападения РФ на Украину Земфира выехала из России.