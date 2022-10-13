Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2022
 
Новости

"Не ее страна, мы и не просим". Осадчая высказалась о Земфире, не развернувшей украинский флаг на концерте

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Осадчая: Россияне нас не понимают и не поймут. Все
Осадчая: Россияне нас не понимают и не поймут. Все
kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая 13 октября в Instagram заявила, что украинцы продолжают искать "хороших русских".

"Трудные дни и очередное осознание, что рядом с нами не один карлик-террорист, а целая огромная нация террористов, которые в последние дни пишут, что так нам и надо…" – отметила Осадчая.

Телеведущая заметила, что на фоне этого украинцы продолжают искать "хороших русских" и хватаются за крохи их поддержки.

Осадчая в посте высказала свое мнение о российской певице Земфире, которая не развернула на сцене украинский флаг, который дала ей поклонница из Украины.

Она акцентировала внимание, что Земфира на больших сольных концертах 24 и 26 февраля не сказала ни слова против войны, спела песню-намек. По мнению Осадчей, тогда еще можно было поднять людей и призвать к действиям, чтобы реально остановить кровопролитие. Она также упомянула, что на концерте Земфиры на Кипре отбирали украинские флаги при входе на концерт.

"Ходить или не ходить на концерты россиян – выбор каждого. То, что не развернула флаг, что пронесли на концерт и передали на сцену, а тихонько отнесла за кулисы, ее выбор, не ее страна, мы и не просим. За слова против войны благодарим, но давайте смотреть всегда глубже. Россияне нас не понимают и не поймут. Все", – заявила она.

Контекст:

12 октября Осадчая призвала прекратить делать репосты антивоенной речи Земфиры. 9 октября во время своего выступления на Кипре Земфира осудила нападение РФ на Украину. Как выяснилось позже, она не стала разворачивать на сцене украинский флаг, который ей передали зрители. Украинская ведущая Катя Осадчая в ответ заявила, что слова Земфиры о прекращении войны уже ничего не могут изменить.

Земфира входит в список российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в РФ. 19 мая Земфира выпустила песню "Мясо" о войне РФ против Украины.

17 марта певица выступила в поддержку Украины, презентовав видео на песню "Не стреляйте", где показала кадры обстрелов и бомбежек украинских городов российскими оккупантами. 

Российские СМИ писали, что после нападения РФ на Украину Земфира выехала из России. 

Теги: Земфира, флаг, концерт, видео, украинцы, телеведущая, Катя Осадчая, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать"
  Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать"
Дмитрий ГОРДОН
  Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами
  Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
  Антон Геращенко: Режим Путина нестабилен, он сыплется. Режим Гитлера тоже посыпался. Там нашелся полковник Штауффенберг, который пришел на совещание с чемоданом со взрывчаткой
  Антон Геращенко: Режим Путина нестабилен, он сыплется. Режим Гитлера тоже посыпался. Там нашелся полковник Штауффенберг, который пришел на совещание с чемоданом со взрывчаткой
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Заманчивая молния по всей длине спины". 40-летняя Мейхер показала фигуру в облегающем платье
"Заманчивая молния по всей длине спины". 40-летняя Мейхер показала фигуру в облегающем платье
Жена Остапчука показала, как с ней флиртуют мужчины
Жена Остапчука показала, как с ней флиртуют мужчины
"Не ее страна, мы и не просим". Осадчая высказалась о Земфире, не развернувшей украинский флаг на концерте
"Не ее страна, мы и не просим". Осадчая высказалась о Земфире, не развернувшей украинский флаг на концерте
"Я беспокоюсь о его жизни". Наталья Кличко рассказала об отношениях с бывшим мужем
"Я беспокоюсь о его жизни". Наталья Кличко рассказала об отношениях с бывшим мужем
"Перестаньте делать это прямо сейчас". Саливанчук в полупрозрачном платье рассказала, от чего в жизни нужно отказаться
"Перестаньте делать это прямо сейчас". Саливанчук в полупрозрачном платье рассказала, от чего в жизни нужно отказаться
"Где вы были 20 лет?" Роднянский обратился к российским консерваторам, начавшим "прозревать"
"Где вы были 20 лет?" Роднянский обратился к российским консерваторам, начавшим "прозревать"
"Что-то теплое для тела и души". Клопотенко рассказал, что можно приготовить из готового оставшегося картофеля
"Что-то теплое для тела и души". Клопотенко рассказал, что можно приготовить из готового оставшегося картофеля
  Клум в миниатюрной комбинации станцевала перед камерой, повторив сцену из нового триллера. Видео
  Клум в миниатюрной комбинации станцевала перед камерой, повторив сцену из нового триллера. Видео
Маск запустил в продажу мужской парфюм "Сожженные волосы", который "поможет выделиться из толпы"
Маск запустил в продажу мужской парфюм "Сожженные волосы", который "поможет выделиться из толпы"
"Знаю пидоров, которые являются натуралами". Жена вице-премьер-министра Украины поддержала инициативу Melovin легализовать однополые браки
"Знаю пидоров, которые являются натуралами". Жена вице-премьер-министра Украины поддержала инициативу Melovin легализовать однополые браки
В Букингемском дворце состоялась первая официальная встреча нового премьер-министра Великобритании с Чарльзом III
В Букингемском дворце состоялась первая официальная встреча нового премьер-министра Великобритании с Чарльзом III
Дизайнер Пустовит показала мужа-ресторатора и их девятилетнюю дочь
Дизайнер Пустовит показала мужа-ресторатора и их девятилетнюю дочь
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу
  Главный мышелов резиденции британского правительства прогнал лису, которая пробралась к зданию. Видео
  Главный мышелов резиденции британского правительства прогнал лису, которая пробралась к зданию. Видео
"Непростое решение". Художница по костюмам Патока заявила, что спустя семь месяцев приняла решение вернуться в Украину из Португалии
"Непростое решение". Художница по костюмам Патока заявила, что спустя семь месяцев приняла решение вернуться в Украину из Португалии
Притула: Я плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень
Притула: Я плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 