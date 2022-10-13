"Не ее страна, мы и не просим". Осадчая высказалась о Земфире, не развернувшей украинский флаг на концерте

Осадчая: Россияне нас не понимают и не поймут. Все kosadcha / Instagram

"Трудные дни и очередное осознание, что рядом с нами не один карлик-террорист, а целая огромная нация террористов, которые в последние дни пишут, что так нам и надо…" – отметила Осадчая.

Телеведущая заметила, что на фоне этого украинцы продолжают искать "хороших русских" и хватаются за крохи их поддержки.

Осадчая в посте высказала свое мнение о российской певице Земфире, которая не развернула на сцене украинский флаг, который дала ей поклонница из Украины.

Она акцентировала внимание, что Земфира на больших сольных концертах 24 и 26 февраля не сказала ни слова против войны, спела песню-намек. По мнению Осадчей, тогда еще можно было поднять людей и призвать к действиям, чтобы реально остановить кровопролитие. Она также упомянула, что на концерте Земфиры на Кипре отбирали украинские флаги при входе на концерт.

"Ходить или не ходить на концерты россиян – выбор каждого. То, что не развернула флаг, что пронесли на концерт и передали на сцену, а тихонько отнесла за кулисы, ее выбор, не ее страна, мы и не просим. За слова против войны благодарим, но давайте смотреть всегда глубже. Россияне нас не понимают и не поймут. Все", – заявила она.