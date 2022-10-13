"Где вы были 20 лет?" Роднянский обратился к российским консерваторам, начавшим "прозревать"

"Одним из неожиданных последствий объявленной Путиным мобилизации стало неожиданное "прозрение" части "патриотически" настроенной публики. Значимые консервативные авторы вдруг начали писать о всепоглощающей коррупции, о вопиющем непрофессионализме военных. О том, что армия разворована, что мобилизованных не во что одеть, их нечем кормить, что нет современного оружия. Начали говорить о том, что пропаганда бесконечно врет, что она скрывает реальное положение дел", – отметил он.

Продюсер акцентировал внимание, что в РФ консервативные авторы начали требовать честный суд, конкурентные выборы, состязательную политику и свободу слова.

"В связи с этим хочется задать Z-авторам их самый любимый вопрос: "А где вы были все эти, нет – не 8, а больше – 20 лет? Почему же вы молчали, когда в России уничтожали свободную прессу? Когда потешались над идеей независимого суда? Когда активистов, публиковавших подробнейшие расследования о коррупции в той же армии – об особняках "любимого вами" [министра обороны РФ Сергея] Шойгу – паковали в тюрьмы, пытали и выдавливали из страны? Почему тогда вас не смущало отсутствие гражданских прав, о чем постоянно писала либеральная пресса?" – спросил он.

Роднянский подчеркнул, что то, что происходит внутри РФ – результат закономерный и заслуженный.

"Ваша критика коррупционеров и бездарных генералов, если и приведет к их отставке, то лишь для того, чтобы заменить их лишь еще более коррумпированными и значительно более бездарными. Потому что других в путинской России уже не осталось. Только победа Украины освободит и изменит Россию", – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)