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13 октября, 2022
 
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"Где вы были 20 лет?" Роднянский обратился к российским консерваторам, начавшим "прозревать"

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Роднянский: Только победа Украины освободит и изменит Россию
Роднянский: Только победа Украины освободит и изменит Россию
Фото: Александр Роднянский / Facebook

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 12 октября в Instagram опубликовал пост для своих российских подписчиков и читателей из РФ, "часто недовольных его постами".

"Одним из неожиданных последствий объявленной Путиным мобилизации стало неожиданное "прозрение" части "патриотически" настроенной публики. Значимые консервативные авторы вдруг начали писать о всепоглощающей коррупции, о вопиющем непрофессионализме военных. О том, что армия разворована, что мобилизованных не во что одеть, их нечем кормить, что нет современного оружия. Начали говорить о том, что пропаганда бесконечно врет, что она скрывает реальное положение дел", – отметил он.

Продюсер акцентировал внимание, что в РФ консервативные авторы начали требовать честный суд, конкурентные выборы, состязательную политику и свободу слова.

"В связи с этим хочется задать Z-авторам их самый любимый вопрос: "А где вы были все эти, нет – не 8, а больше – 20 лет? Почему же вы молчали, когда в России уничтожали свободную прессу? Когда потешались над идеей независимого суда? Когда активистов, публиковавших подробнейшие расследования о коррупции в той же армии – об особняках "любимого вами" [министра обороны РФ Сергея] Шойгу – паковали в тюрьмы, пытали и выдавливали из страны? Почему тогда вас не смущало отсутствие гражданских прав, о чем постоянно писала либеральная пресса?" – спросил он.

Роднянский подчеркнул, что то, что происходит внутри РФ – результат закономерный и заслуженный.

"Ваша критика коррупционеров и бездарных генералов, если и приведет к их отставке, то лишь для того, чтобы заменить их лишь еще более коррумпированными и значительно более бездарными. Потому что других в путинской России уже не осталось. Только победа Украины освободит и изменит Россию", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост.

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Украина, война, пропаганда, Сергей Шойгу, мобилизация, агрессия, армия РФ, Александр Роднянский, война России против Украины
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