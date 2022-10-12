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12 октября, 2022
 
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Галкин: В эти дни тревога и ужас будто навсегда поселились в сердце каждого нормального неравнодушного человека

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Галкин: Мира всем!
Галкин: Мира всем!
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, которого в РФ признали "иноагентом", 12 октября показал в Instagram, как публика приняла его в Испании.

"Мира всем!" – пожелал шоумен со сцены.

Галкин поблагодарил своих зрителей, посетивших его концерты во время испанского тура.

"В эти дни, когда каждое утро начинается со страха открывать новостную ленту, когда тревога и ужас будто навсегда поселились в сердце каждого нормального неравнодушного человека, я все чаще встречаюсь с отзывами после концерта, что мои выступления имеют для зрителя психотерапевтический эффект, когда юмор и слово помогают жить и надеяться. Дай бог, чтобы было так", – написал он.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в РФ. 29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с младшими детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт. 10 октября Пугачева сообщила, что находится в Израиле.

Теги: Россия, Украина, Испания, война, концерт, война России против Украины, Максим Галкин, шоумен
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