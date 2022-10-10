"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас

"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива!" – написала она.

Из сообщения звезды становится понятно, что сейчас она в Израиле.