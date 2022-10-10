"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас

"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива!" – написала она.
Из сообщения звезды становится понятно, что сейчас она в Израиле.
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18 сентября российская певица Алла Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".
29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.