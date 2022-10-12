В РФ заявили, что внук Пугачевой пешком пересек российскую границу. Подробности

Пресняков, как сообщило издание, пересек границу РФ и Эстонии пешком, а ранее он получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации.

"Известия" со ссылкой на собственные источники, заявило, что Пресняков уехал из РФ 24 сентября – через трое суток после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)