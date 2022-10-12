Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2022
 
Новости

В РФ заявили, что внук Пугачевой пешком пересек российскую границу. Подробности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пугачева покинула РФ 29 сентября
Пугачева покинула РФ 29 сентября
Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

Российское пропагандистское издание "Известия" заявило, что 31-летний российский музыкант Никита Пресняков, внук 73-летней певицы Аллы Пугачевой бежал от частичной мобилизации, объявленной в РФ.

Пресняков, как сообщило издание, пересек границу РФ и Эстонии пешком, а ранее он получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации.

"Известия" со ссылкой на собственные источники, заявило, что Пресняков уехал из РФ 24 сентября – через трое суток после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После того как 7 октября российские СМИ написали, что Преснякова мобилизовали, сам он опроверг эту информацию.

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с младшими детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Эстония, война, мобилизация, призыв, военкомат, война России против Украины, Никита Пресняков, певица, музыкант
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать"
  Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать"
Дмитрий ГОРДОН
  Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами
  Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
  Антон Геращенко: Режим Путина нестабилен, он сыплется. Режим Гитлера тоже посыпался. Там нашелся полковник Штауффенберг, который пришел на совещание с чемоданом со взрывчаткой
  Антон Геращенко: Режим Путина нестабилен, он сыплется. Режим Гитлера тоже посыпался. Там нашелся полковник Штауффенберг, который пришел на совещание с чемоданом со взрывчаткой
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Смесь боли и невыразимой гордости за то, что я украинка". Каменских показала, как исполняет гимн Украины
"Смесь боли и невыразимой гордости за то, что я – украинка". Каменских показала, как исполняет гимн Украины
В РФ заявили, что внук Пугачевой пешком пересек российскую границу. Подробности
В РФ заявили, что внук Пугачевой пешком пересек российскую границу. Подробности
"Такая молодая", "Какая красотка скрывается". Данилко показал фото Белоконь с макияжем без очков и платка
"Такая молодая", "Какая красотка скрывается". Данилко показал фото Белоконь с макияжем без очков и платка
Освобожденная из плена украинская военнослужащая Марьяна Мамонова провела первую фотосессию с новорожденной дочерью. Видео
Освобожденная из плена украинская военнослужащая Марьяна Мамонова провела первую фотосессию с новорожденной дочерью. Видео
Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери
Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери
В США начнется новый судебный процесс над уже осужденным 70-летним Вайнштейном. Ему грозит 140 лет заключения
В США начнется новый судебный процесс над уже осужденным 70-летним Вайнштейном. Ему грозит 140 лет заключения
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео
"Подобных бабищ показывают в мордоре рабам каждый день и подолгу". Грубич высказался о пропагандистке Скабеевой
"Подобных бабищ показывают в мордоре рабам каждый день и подолгу". Грубич высказался о пропагандистке Скабеевой
"Ни слова беспокойства. Только мужество и решительность". Внучка Чапкиса заявила, что ее отец, тенор Евгений Сафрончик вернулся в Киев
"Ни слова беспокойства. Только мужество и решительность". Внучка Чапкиса заявила, что ее отец, тенор Евгений Сафрончик вернулся в Киев
Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III
Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III
"Моя Любовь". Кулеба в Международный день девочек показал свою дочь
"Моя Любовь". Кулеба в Международный день девочек показал свою дочь
"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину
"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину
"Само понятие "русне – п...зда" приобретает совсем другой смысл". Притула рассказал, как относится к волонтерскому проекту "Теронлифанс"
"Само понятие "русне – п...зда" приобретает совсем другой смысл". Притула рассказал, как относится к волонтерскому проекту "Теронлифанс"
"Люблю тебя навсегда". Старший сын Бекхэмов с женой отпраздновали полгода брака
"Люблю тебя навсегда". Старший сын Бекхэмов с женой отпраздновали полгода брака
"Железный генерал. Уроки человечности". Украинское издательство анонсировало выпуск книги о Залужном
"Железный генерал. Уроки человечности". Украинское издательство анонсировало выпуск книги о Залужном
Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж
Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 