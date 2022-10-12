В РФ заявили, что внук Пугачевой пешком пересек российскую границу. Подробности

Пресняков, как сообщило издание, пересек границу РФ и Эстонии пешком, а ранее он получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации.
"Известия" со ссылкой на собственные источники, заявило, что Пресняков уехал из РФ 24 сентября – через трое суток после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После того как 7 октября российские СМИ написали, что Преснякова мобилизовали, сам он опроверг эту информацию.
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с младшими детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.