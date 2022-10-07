Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2022
 
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Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал

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Пугачева пока не комментировала информацию о мобилизации внука
Пугачева пока не комментировала информацию о мобилизации внука
Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

В России мобилизовали внука российской певицы Аллы Пугачевой, 31-летнего музыканта Никиту Преснякова. Об этом 7 октября сообщил российский пропагандистский "Пятый канал" со ссылкой на информацию, полученную от представителей Московского Губернского театра, в котором служит Пресняков.

Как сообщается в Telegram-канале пропагандистского сайта Woman.ru, пресс-служба театра от официальных комментариев отказалась.

Пресняков в своем Telegram-канале заявил, что информация о его мобилизации является фейком.

Скриншот: Никита Пресняков / Telegram
Скриншот: Никита Пресняков / Telegram

Пугачева, которая вместе с младшими детьми находится за границей, пока не комментировала распространяему в российских СМИ информацию о ее старшем внуке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

Теги: Алла Пугачева, мобилизация, война России против Украины, Никита Пресняков
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