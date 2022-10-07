Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал

Как сообщается в Telegram-канале пропагандистского сайта Woman.ru, пресс-служба театра от официальных комментариев отказалась.

Пресняков в своем Telegram-канале заявил, что информация о его мобилизации является фейком.

Пугачева, которая вместе с младшими детьми находится за границей, пока не комментировала распространяему в российских СМИ информацию о ее старшем внуке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".