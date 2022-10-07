Галкин, гастролирующий в Испании, рассказал, как поддерживает связь с Пугачевой и детьми, которые покинули РФ

"Стараюсь по видеосвязи обязательно с детьми, с Аллой [поговорить] – я им рассказывают о том месте, куда приехал, фотки пересылаю", – рассказал Галкин.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию.

18 сентября артистка в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.

После ее отъезда на стене телецентра "Останкино" в Москве появилось адресованное ей оскорбительное послание. Певица в ответ заявила, что авторы послания были холопами, а стали рабами.