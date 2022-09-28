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Евгений Киселев: Может ли Галкин стать президентом РФ? Ну а почему нет? Чем он плох? Образованнейший, остроумный человек

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Киселев про Галкина (на фото): Чем он хуже некоторых?
Киселев про Галкина (на фото): Чем он хуже некоторых?
Фото: Максим Галкин / Instagram

Политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев допускает, что российский шоумен Максим Галкин может стать президентом России. Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман в ходе разговора о заявлении жены Галкина – российской певицы Аллы Пугачевой, – в котором она впервые осудила войну РФ против Украины

Журналистка напомнила, что советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя заявление Пугачевой, назвал ее следующим президентом России.

"Некоторые говорят, что Максим Галкин, – отреагировал Киселев. – Кто-то даже уже предложил его кандидатуру в президенты. Ну а что? Чем плох Максим Галкин? Образованнейший человек, остроумный". 

Он рассказал о случае, когда Галкин участвовал в программе "Апокриф" на канале "Культура".

"Это было кино не для всех, телевидение не для всех. Программа на час, где в основном шли разговоры о философских, искусствоведческих, литературоведческих и прочих высоких интеллектуальных материях. И я был совершенно удивлен, однажды увидев среди гостей студии в этой программе Максима Галкина, который рассуждал весьма квалифицированным образом о творчестве знаменитого, ныне покойного, литературоведа, классика российской филологии: академика [российской академии наук Михаила] Гаспарова. И я с удивлением спросил: "Слушайте, откуда Галкин знает о существовании Гаспарова?" И оказалось, что он оканчивал филологический факультет МГУ. И, по-моему, даже учился в аспирантуре. Врать не буду, но оказалось, что он потрясающе эрудированный, образованный человек, который – вот так судьба сложилась – из литературоведения, из классической филологии пришел в актерскую профессию. Так что... чем он хуже некоторых?" – отметил Киселев. 

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию. Галкин продолжает жить и работать за границей.

Пугачева 18 сентября в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алла Пугачева, Россия, Евгений Киселев, Алеся Бацман, МГУ, президент, Максим Галкин, шоумен
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