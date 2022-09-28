Евгений Киселев: Может ли Галкин стать президентом РФ? Ну а почему нет? Чем он плох? Образованнейший, остроумный человек

Киселев про Галкина (на фото): Чем он хуже некоторых? Фото: Максим Галкин / Instagram

Журналистка напомнила, что советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя заявление Пугачевой, назвал ее следующим президентом России.

"Некоторые говорят, что Максим Галкин, – отреагировал Киселев. – Кто-то даже уже предложил его кандидатуру в президенты. Ну а что? Чем плох Максим Галкин? Образованнейший человек, остроумный".

Он рассказал о случае, когда Галкин участвовал в программе "Апокриф" на канале "Культура".

"Это было кино не для всех, телевидение не для всех. Программа на час, где в основном шли разговоры о философских, искусствоведческих, литературоведческих и прочих высоких интеллектуальных материях. И я был совершенно удивлен, однажды увидев среди гостей студии в этой программе Максима Галкина, который рассуждал весьма квалифицированным образом о творчестве знаменитого, ныне покойного, литературоведа, классика российской филологии: академика [российской академии наук Михаила] Гаспарова. И я с удивлением спросил: "Слушайте, откуда Галкин знает о существовании Гаспарова?" И оказалось, что он оканчивал филологический факультет МГУ. И, по-моему, даже учился в аспирантуре. Врать не буду, но оказалось, что он потрясающе эрудированный, образованный человек, который – вот так судьба сложилась – из литературоведения, из классической филологии пришел в актерскую профессию. Так что... чем он хуже некоторых?" – отметил Киселев.

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