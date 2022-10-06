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06 октября, 2022
 
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Подруга Пугачевой назвала причину, по которой артистка покинула Россию

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Пугачева в конце сентября уехала с детьми из РФ
Пугачева в конце сентября уехала с детьми из РФ
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российская певица Алла Пугачева покинула РФ в конце сентября из-за детей – девятилетних Лизы и Гарри Галкиных. Об этом российскому пропагандистскому изданию News.ru рассказала Любовь Аксенова, которую издание представило как личную швею певицы и ее давнюю подругу.

По словам Аксеновой, после того, как дети Пугачевой и российского шоумена Максима Галкина пошли в российскую школу, сверстники у них начали спрашивать, где находится их отец. Из-за этого, отметила собеседница издания, Пугачева и приняла решение покинуть Россию.

"Она хотела спокойствия для детей", – подчеркнула Аксенова.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию. 

18 сентября артистка в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, семья
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