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05 октября, 2022
 
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Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений

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Loboda: Алла Борисовна, любим вас
Loboda: Алла Борисовна, любим вас
Фото: LOBODA / Facebook

Украинская певица Loboda 4 октября в своем Telegram-канале поддержала российскую певицу Аллу Пугачеву, которая высмеяла своих недоброжелателей после публичного анонимного оскорбления в ее адрес.

Оно появилось на стене телецентра "Останкино" в виде бегущей строки после того, как Пугачева в конце сентября покинула РФ.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами – стали рабами", – написала в ответ певица. 

"Идеально сказано! Алла Борисовна, любим вас", – отреагировала Loboda.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину муж Пугачевой, российский актер Максим Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию. 

18 сентября артистка в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.

Теги: Алла Пугачева, война России против Украины, Loboda
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