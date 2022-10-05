Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений

Оно появилось на стене телецентра "Останкино" в виде бегущей строки после того, как Пугачева в конце сентября покинула РФ.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами – стали рабами", – написала в ответ певица.

"Идеально сказано! Алла Борисовна, любим вас", – отреагировала Loboda.