Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала

Loboda: Билеты распечатаны на бланках, где неправильно именуется мое шоу и указан медиапартнером "Первый канал" Фото: LOBODA / Facebook

"Поклонники только что прислали видео приобретенных билетов на мои концерты в Германии в рамках благотворительного тура в поддержку Украины. К своему ужасу я обнаружила, что билеты распечатаны на бланках, где неправильно именуется мое шоу и указан медиапартнером "Первый канал", что не соответствует действительности", – написала артистка.

Она заявила, что ответственными за печать билетов являются организаторы. Loboda сообщила, что отменила концерты до полной замены билетов.