Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала

"Поклонники только что прислали видео приобретенных билетов на мои концерты в Германии в рамках благотворительного тура в поддержку Украины. К своему ужасу я обнаружила, что билеты распечатаны на бланках, где неправильно именуется мое шоу и указан медиапартнером "Первый канал", что не соответствует действительности", – написала артистка.
Она заявила, что ответственными за печать билетов являются организаторы. Loboda сообщила, что отменила концерты до полной замены билетов.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.