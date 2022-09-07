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07 сентября, 2022
 
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"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Loboda до полномасштабного вторжения РФ в Украину жила и работала в России
Loboda до полномасштабного вторжения РФ в Украину жила и работала в России
Фото: LOBODA / Facebook

7 сентября на YouTube-канале российской журналистки Екатерины Гордеевой вышло интервью с украинской певицей Loboda (Светланой Лободой), в котором она рассказала, в частности, о том, почему строила карьеру в РФ после аннексии Крыма, как, находясь в Москве, узнала о полномасштабном нападении на Украину 24 февраля и почему будет продолжать петь на русском языке.

На своей странице в Facebook артистка заявила, что впервые была "так откровенна".

Украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай в Instagram Stories раскритиковала интервью певицы российской журналистке. 

"Вот на этом интервью у меня по Лободе все. Когда в твоей стране идет война, ты ездишь в свой родной город, чтобы помочь, видишь все эти разрушения, но на интервью идешь сначала к грузинскому журналисту, потом к российской Гордеевой... У меня нет вопросов ни к Гордеевой, ни к журналисту из Грузии. Есть вопросы к Светлане. Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" – обратилась к певице Эсхакзай. 

Она подчеркнула, что ее украинские коллеги приглашали певицу на интервью после того, как она вернулась из РФ в Украину, чтобы обсудить ее проживание и работу в РФ после 2014 года.

"Думали, наконец-то человек осознал, в чем был неправ", – отметила она, подчеркнув, что после этого интервью уже "не захочет доедать крошки со стола".

Скриншот: raminalalala / Instagram
Скриншот: raminalalala / Instagram

В тот же день украинский продюсер Михаил Ясинский на своей странице в Facebook разместил скриншот переписки с продюсером российской журналистки Ирины Шихман, которая приглашала его подопечную, украинскую певицу Олю Полякову на интервью. Ясинский ответил на предложение отказом, заявив, что ранее певица уже все сказала для российских СМИ, а сейчас "сосредоточена на работе с украинской аудиторией".

"В день, когда вышло другое интервью. Тонко", – обратили внимание на подтекст публикации пользователи сети.

https://www.facebook.com/mikeyasinskiy/posts/pfbid0aixrbP2dRDPjCXWLgs9SD8K3DVDZpwm11Xg3pbgF2zX3tbMBC8r8WACd7hKBLmSil

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 

Теги: Светлана Лобода, война России против Украины, Loboda, Рамина, певица
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