"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке

На своей странице в Facebook артистка заявила, что впервые была "так откровенна".

Украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай в Instagram Stories раскритиковала интервью певицы российской журналистке.

"Вот на этом интервью у меня по Лободе все. Когда в твоей стране идет война, ты ездишь в свой родной город, чтобы помочь, видишь все эти разрушения, но на интервью идешь сначала к грузинскому журналисту, потом к российской Гордеевой... У меня нет вопросов ни к Гордеевой, ни к журналисту из Грузии. Есть вопросы к Светлане. Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" – обратилась к певице Эсхакзай.

Она подчеркнула, что ее украинские коллеги приглашали певицу на интервью после того, как она вернулась из РФ в Украину, чтобы обсудить ее проживание и работу в РФ после 2014 года.

"Думали, наконец-то человек осознал, в чем был неправ", – отметила она, подчеркнув, что после этого интервью уже "не захочет доедать крошки со стола".

Скриншот: raminalalala / Instagram

В тот же день украинский продюсер Михаил Ясинский на своей странице в Facebook разместил скриншот переписки с продюсером российской журналистки Ирины Шихман, которая приглашала его подопечную, украинскую певицу Олю Полякову на интервью. Ясинский ответил на предложение отказом, заявив, что ранее певица уже все сказала для российских СМИ, а сейчас "сосредоточена на работе с украинской аудиторией".

"В день, когда вышло другое интервью. Тонко", – обратили внимание на подтекст публикации пользователи сети.

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