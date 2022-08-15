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15 августа, 2022
 
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"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ

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Loboda: Я выбираю другой путь
Loboda: Я выбираю другой путь
Фото: LOBODA / Facebook

Украинская певица Loboda (Светлана Лобода) 14 августа выступила с благотворительным концертом в Риге (Латвия) в поддержку Украины. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. За кулисами в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle певица прокомментировала политику президента РФ Владимира Путина.

"Россия  это страна, которая сегодня очень-очень заблудилась, потому что во главе стоит человек, который ведет страну не туда. Пока люди это не поймут и не осознают, ничего хорошего в стране не будет. Я выбираю другой путь", – заявила артистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 

Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находилась в РФ. Ранее артистка сообщала, что проживает в одной из европейских стран. 

Теги: Рига, Светлана Лобода, война России против Украины, Loboda, певица
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