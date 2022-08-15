"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ

"Россия – это страна, которая сегодня очень-очень заблудилась, потому что во главе стоит человек, который ведет страну не туда. Пока люди это не поймут и не осознают, ничего хорошего в стране не будет. Я выбираю другой путь", – заявила артистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Во главе РФ стоит человек, который ведет страну не туда. Пока люди этого не осознают, ничего хорошего в стране не будет", - говорит DW украинская певица Светлана Лобода. Накануне она дала в Риге благотворительный концерт. Часть денег от продаж билетов направят на помощь Украине pic.twitter.com/TzX7i8MH5A

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.

Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находилась в РФ. Ранее артистка сообщала, что проживает в одной из европейских стран.