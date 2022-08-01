  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ

"Так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем. И не вернемся до тех пор, пока [российская] власть будет так себя вести, пока она будет убивать, будет истреблять наш народ, я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено", – заявила артистка.

По словам певицы, объясняя старшей дочери, почему их семья уехала из РФ, Loboda сказала, что они "путешествуют по миру, смотрят разные места".

"И как-то ее это успокаивает", – заявила Loboda.

Артистка не уточнила, где именно проживает сейчас с детьми.

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Видео: Noe Sulaberidze / YouTube