  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ

"Так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем. И не вернемся до тех пор, пока [российская] власть будет так себя вести, пока она будет убивать, будет истреблять наш народ, я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено", – заявила артистка.
По словам певицы, объясняя старшей дочери, почему их семья уехала из РФ, Loboda сказала, что они "путешествуют по миру, смотрят разные места".
"И как-то ее это успокаивает", – заявила Loboda.
Артистка не уточнила, где именно проживает сейчас с детьми.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.
Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находилась в РФ.