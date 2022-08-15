Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото

Тогда он разместил фото, на котором был запечатлен в госпитале после ранения. Актер сообщил, что его жертва была не напрасной, так как благодаря ему и работе его побратимов линия фронта оказалась под украинским контролем.
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Спустя несколько дней после операции Стороженко выглядит вот так. На своей странице в Instagram он отметил работу медиков, которые во время его пребывания в госпитале "разве что в попу не целовали".
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Стороженко защищает Украину на передовой в Донецкой области. Он родился в 1990 году в Севастополе.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Стороженко служил в Молодом театре, снимался в кино.