Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото

Тогда он разместил фото, на котором был запечатлен в госпитале после ранения. Актер сообщил, что его жертва была не напрасной, так как благодаря ему и работе его побратимов линия фронта оказалась под украинским контролем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віктор Стороженко (@martinfildman)

Спустя несколько дней после операции Стороженко выглядит вот так. На своей странице в Instagram он отметил работу медиков, которые во время его пребывания в госпитале "разве что в попу не целовали".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віктор Стороженко (@martinfildman)