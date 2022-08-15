"Это настоящая любовь". Синельников опубликовал свадебные снимки

12 августа он женился на украинском продюсере Наталье Клипе.
"Это настоящая любовь. Теперь Наталья Клипа – Наталья Синельникова, с чем я себя поздравляю", – подписал снимки режиссер.
Свадебную вечеринку Синельников организовал в освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области – в доме, в подвале которого молодожены прятались в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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Синельников 11 марта сообщил, что вместе с семьей эвакуировался из оккупированного РФ города Буча Киевской области. Ведущий провел в подвале дома две недели, которые назвал адом.
Клипа – вторая жена Синельникова. От предыдущего брака у него есть сын.