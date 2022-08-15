"Это настоящая любовь". Синельников опубликовал свадебные снимки

12 августа он женился на украинском продюсере Наталье Клипе.

"Это настоящая любовь. Теперь Наталья Клипа – Наталья Синельникова, с чем я себя поздравляю", – подписал снимки режиссер.

Свадебную вечеринку Синельников организовал в освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области – в доме, в подвале которого молодожены прятались в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Синельников Евгений (@synelnykov_yevgen)