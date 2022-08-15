Звезда Голливуда Лиев Шрайбер приехал в Киев

В репортаже отмечается, что это второй визит знаменитости в Украину после полномасштабного вторжения РФ – в марте актер посетил Львов.
В этот раз Шрайбер прибыл в Киев. Он приехал на поезде из Польши.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шрайбер имеет украинские корни. У его деда было украино-польское происхождение.
В фильмографии актера 60 картин. Он наиболее известен по лентам "Крик", "Ураган", "Цена страха", "Проект 281", "Маньчжурский кандидат", "Разрисованная вуаль", "Люди Икс: Начало. Росомаха", сериалу "Рэй Донован".
В 2005 году в Украине сняли фильм "И все осветилось" по сценарию Шрайбера.
В начале июля стало известно, что Шрайбер стал амбассадором платформы United24 в направлении Medical Aid.