Звезда Голливуда Лиев Шрайбер приехал в Киев

Шрайбер во второй раз посетил Украину после полномасштабного вторжения РФ Фото: ЕРА

В репортаже отмечается, что это второй визит знаменитости в Украину после полномасштабного вторжения РФ – в марте актер посетил Львов.

В этот раз Шрайбер прибыл в Киев. Он приехал на поезде из Польши.

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