"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"

"Мы были очень маленькими. Мы понимали, что это шанс. Вот ты делаешь какие-то вещи и понимаешь, что все вокруг тоже это делают. Это как стадный инстинкт. Вокруг все украинские артисты ездят в Россию – ну, значит, нормально", – заявила артистка.
"Не все, – возразила Гордеева. – "Океан Ельзи" не ездил".
"Хорошо, но большая часть ездила. Либо не говорила, что ездила, но ездила", – добавила певица.
Она заявила, что если бы ей объяснили, что это неправильно, она бы карьеру в РФ не строила.
"Если бы был рядом человек, который сказал: "Света, нет! Это неправильно! Это плохой путь". Такого [человека] не было. Мы всей командой ездили – работали концерты. Все изменилось только в этом году", – резюмировала певица.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.