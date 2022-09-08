"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"

Loboda: Если бы был рядом человек, который сказал: "Света, нет! Это неправильно! Это плохой путь". Такого не было Фото: LOBODA / Facebook

"Мы были очень маленькими. Мы понимали, что это шанс. Вот ты делаешь какие-то вещи и понимаешь, что все вокруг тоже это делают. Это как стадный инстинкт. Вокруг все украинские артисты ездят в Россию – ну, значит, нормально", – заявила артистка.

"Не все, – возразила Гордеева. – "Океан Ельзи" не ездил".

"Хорошо, но большая часть ездила. Либо не говорила, что ездила, но ездила", – добавила певица.

Она заявила, что если бы ей объяснили, что это неправильно, она бы карьеру в РФ не строила.

"Если бы был рядом человек, который сказал: "Света, нет! Это неправильно! Это плохой путь". Такого [человека] не было. Мы всей командой ездили – работали концерты. Все изменилось только в этом году", – резюмировала певица.

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