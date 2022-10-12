"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской

"Если помните, юного поэта Артема Камардина за чтение стишка "брал" спецназ. В процессе "захвата" опера и спецназовцы мальчишку изуродовали и "изнасиловали гантелей". Сейчас Артем Камардин, разумеется, в тюрьме. Да, за стишок", – напомнил Невзоров.
Он отметил, что поэта задержали после того, как Рудковская призвала в отношении Камардина не ограничиваться административным взысканием.
"Когда-то эта богемная старушка трудилась в интим-салоне, потом рекламировала сумочки [Louis] Vuitton, цыганские сервизы и сына Гном Гномыча. Но Vuitton разорвал связи с нацистской Россией, Гном Гномыч потускнел и износился, а цыгане своих сервизов Рудковской больше не доверяют", – написал он.
Невзоров подчеркнул, что "гномородица" заскучала и принялась выискивать и клеймить инакомыслящих.
"Такая вот нынче на России "светская жизнь", – отметил публицист.
Невзоров сопроводил пост снимком Рудковской и скриншотом ее поста о Камардине.
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26 сентября стало известно, что в Москве полицейские избили и изнасиловали Камардина. Адвокат оппозиционера Леонид Соловьев рассказал, что полицейские "очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантелю". После этого они заставили его извиниться на камеру за слова "Слава Киевской Руси, Новороссия – соси!".
21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
21 сентября начались протесты в разных городах России, а также участились случаи поджогов военкоматов.