"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской

Невзоров: Такая вот нынче на России "светская жизнь" Фото: nevzorovofficial / Instagram

"Если помните, юного поэта Артема Камардина за чтение стишка "брал" спецназ. В процессе "захвата" опера и спецназовцы мальчишку изуродовали и "изнасиловали гантелей". Сейчас Артем Камардин, разумеется, в тюрьме. Да, за стишок", – напомнил Невзоров.

Он отметил, что поэта задержали после того, как Рудковская призвала в отношении Камардина не ограничиваться административным взысканием.

"Когда-то эта богемная старушка трудилась в интим-салоне, потом рекламировала сумочки [Louis] Vuitton, цыганские сервизы и сына Гном Гномыча. Но Vuitton разорвал связи с нацистской Россией, Гном Гномыч потускнел и износился, а цыгане своих сервизов Рудковской больше не доверяют", – написал он.

Невзоров подчеркнул, что "гномородица" заскучала и принялась выискивать и клеймить инакомыслящих.

"Такая вот нынче на России "светская жизнь", – отметил публицист.

Невзоров сопроводил пост снимком Рудковской и скриншотом ее поста о Камардине.