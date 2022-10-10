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Невзоров: У каждого из сидящих в Георгиевском зале Кремля в задницу была вставлена рука Путина

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Невзоров назвал происходящее в Георгиевском зале 30 сентября "великолепным кукольным театром, где фигурки двигались и открывали рты синхронно"
Невзоров назвал происходящее в Георгиевском зале 30 сентября "великолепным кукольным театром, где фигурки двигались и открывали рты синхронно"
Фото: kremlin.ru

Выступление президента России Владимира Путина о незаконной аннексии четырех украинских регионов, которое состоялось 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве, было абсолютно оторванным от реальности. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский публицист и телеведущий Александр Невзоров, который получил гражданство Украины.

"Это был очень ценный материал для наблюдения... Потому что [эта речь] в известном смысле является апофеозом и ответом на все вопросы. Мы видим, например, что эта речь полностью проигнорировала реальность. Эта речь с окраины Марса или откуда-то с Цереры. Она не имеет отношения к тому, что происходит в действительности, и не имеет влияния на эту действительность", – сказал публицист. 

Во время выступления Путина в зале, в частности, присутствовали депутаты Государственной думы, сенаторы, главы регионов. Невзоров сказал, что их совокупное состояние "намного превышает бюджеты всех европейских стран".

"Это люди, которые без малейших проблем для семейного бюджета могут не то что позолоченные, а из чистого самородного золота отковать себе унитазы и вообще ни в чем себе не отказывать, – отметил публицист. – Мы понимаем, что собрались замаскированные богатейшие люди планеты и над ними всеми имеет удивительную власть Путин и что в России воровство – это абсолютная норма. Если ты воруешь, ты свой. Если ты не воруешь, ты никому не нужен, потому что тобой невозможно управлять. Ведь у каждого из сидящих в задницу была вставлена рука Путина".

Невзоров назвал происходящее в Георгиевском зале "великолепным кукольным театром, где фигурки двигались и открывали рты синхронно".

"Это же очень мощная коррупционная схема. Ведь не нужно управлять страной, ею управлять невозможно. Надо управлять теми, кто управляет. А для того, чтобы управлять теми, кто управляет, надо управлять процессами воровства. Дать навороваться – а потом шантажировать посадкой. Наобещать возможность воровства – и тянуть эту возможность до предела. Пойми, половина там сидевших боялась, что украденное могут отобрать. Другая половина боялась, что не дадут воровать дальше, прервут процесс кражи или заставят воровать меньше. Ведь главное – управлять коррупцией. Главное – распределять право воровать. Это самое важное, что научилась делать кремлевская власть", – сказал публицист.

Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

В своей речи перед подписанием "договоров" Путин заявил о том, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами". Кроме того, российский президент в своем выступлении в очередной раз выразил недовольство политикой США, "однополярным миром" и существующими геополитическими реалиями. Путин обвинил США в том, что они до сих пор якобы оккупируют Германию, Корею и Японию, а также являются первой и единственной в мире страной, применявшей ядерное оружие.

3 октября "договоры" одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ. 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины.

ВСУ в сентябре – октябре деоккупировали часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины. Он также предупредил, что, если реакция мира на попытку аннексии части территории Украины будет слабой, "Россия придумает какую-нибудь новую эскалацию".

Многие страны выступили с осуждением действий российских оккупантов, некоторые (например, США, Великобритания, Канада, Япония) ввели против России новые санкции.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, коррупция, Кремль, аннексия, война России против Украины
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