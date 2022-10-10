Невзоров: У каждого из сидящих в Георгиевском зале Кремля в задницу была вставлена рука Путина

"Это был очень ценный материал для наблюдения... Потому что [эта речь] в известном смысле является апофеозом и ответом на все вопросы. Мы видим, например, что эта речь полностью проигнорировала реальность. Эта речь с окраины Марса или откуда-то с Цереры. Она не имеет отношения к тому, что происходит в действительности, и не имеет влияния на эту действительность", – сказал публицист.

Во время выступления Путина в зале, в частности, присутствовали депутаты Государственной думы, сенаторы, главы регионов. Невзоров сказал, что их совокупное состояние "намного превышает бюджеты всех европейских стран".

"Это люди, которые без малейших проблем для семейного бюджета могут не то что позолоченные, а из чистого самородного золота отковать себе унитазы и вообще ни в чем себе не отказывать, – отметил публицист. – Мы понимаем, что собрались замаскированные богатейшие люди планеты и над ними всеми имеет удивительную власть Путин и что в России воровство – это абсолютная норма. Если ты воруешь, ты свой. Если ты не воруешь, ты никому не нужен, потому что тобой невозможно управлять. Ведь у каждого из сидящих в задницу была вставлена рука Путина".

Невзоров назвал происходящее в Георгиевском зале "великолепным кукольным театром, где фигурки двигались и открывали рты синхронно".

"Это же очень мощная коррупционная схема. Ведь не нужно управлять страной, ею управлять невозможно. Надо управлять теми, кто управляет. А для того, чтобы управлять теми, кто управляет, надо управлять процессами воровства. Дать навороваться – а потом шантажировать посадкой. Наобещать возможность воровства – и тянуть эту возможность до предела. Пойми, половина там сидевших боялась, что украденное могут отобрать. Другая половина боялась, что не дадут воровать дальше, прервут процесс кражи или заставят воровать меньше. Ведь главное – управлять коррупцией. Главное – распределять право воровать. Это самое важное, что научилась делать кремлевская власть", – сказал публицист.

Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках. Полный текст интервью

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