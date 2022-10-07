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Япония ввела новые санкции против российских политиков и пропагандистов

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Япония объявила о новых санкциях против РФ
Япония объявила о новых санкциях против РФ
Фото: pixabay.com

Япония расширила санкции против России. Она внесла в санкционные списки 58 российских индивидуальных лиц и девять организаций, а также 23 человека, связанных с оккупированными территориями Украины. Об этом сообщает "Новая газета Европа" со ссылкой на пресс-релиз минфина Японии.

Новые санкции введены в связи с проведением "референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях Украины, а также с аннексией оккупированных территорий Украины.

Под экономические ограничения, в том числе попали председатель совета директоров "Национальной медиа группы" Алина Кабаева, главный редактор RT Маргарита Симоньян, лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург), первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Алибек Делимханов, глава оккупационной "администрации" Запорожской области Евгений Балицкий, представитель оккупационных "властей" Запорожской области Владимир Рогов.

Также в санкционные списки попали родственники ряда российских политиков: главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Их активы будут заморожены.

Новые экономические ограничения введены против ряда российских предприятий и организаций, в частности против концерна "Калашников", "ОДК-Климов", концерна "Созвездие", холдинга "Росэлектроника", "Ростеха" и ДШРГ "Русич".

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

Кроме того, с 24 февраля Япония приняла у себя 1600 украинцев, "несмотря на чрезвычайно жесткую политику эмиграции", говорил в начале августа посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

23 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что агрессия России против Украины является "возмутительным актом, который пошатнул основы международного устройства не только в Европе, но и в Азии". 21 сентября он призвал реформировать ООН, поскольку она не в состоянии эффективно отреагировать на российскую агрессию против Украины.

Теги: Россия, Япония, санкции, референдум, война России против Украины
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