Япония ввела новые санкции против российских политиков и пропагандистов

Новые санкции введены в связи с проведением "референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях Украины, а также с аннексией оккупированных территорий Украины.

Под экономические ограничения, в том числе попали председатель совета директоров "Национальной медиа группы" Алина Кабаева, главный редактор RT Маргарита Симоньян, лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург), первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Алибек Делимханов, глава оккупационной "администрации" Запорожской области Евгений Балицкий, представитель оккупационных "властей" Запорожской области Владимир Рогов.

Также в санкционные списки попали родственники ряда российских политиков: главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Их активы будут заморожены.

Новые экономические ограничения введены против ряда российских предприятий и организаций, в частности против концерна "Калашников", "ОДК-Климов", концерна "Созвездие", холдинга "Росэлектроника", "Ростеха" и ДШРГ "Русич".