Невзоров рассказал сказку "о придурочном Вовочке и Валерии Федоровиче Залужном"

"Уж не помню, есть ли в "1001 ночи" сказка о "придурочном Вовочке", который нашел лампу Аладдина, долго тер ее всеми способами и, наконец, вызвал из лампы джинна войны. Джинн тяжело вылез из лампы, вежливо представился как "Валерий Федорович Залужный" и очень больно набил Вовочке морду, приговаривая: "Не чіпай лампи, придурку!" – написал публицист.

Вероятно, "придурочный Вовочка" – президент РФ Владимир Путин. Залужный – главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Невзоров добавил, что если такой сказки нет в "1001 ночи", то "надо ее вписать".

Пост он сопроводил снимком разрушенного Крымского моста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)

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