Бульвар Шоубиз
 
10 октября, 2022
 
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Невзоров рассказал сказку "о придурочном Вовочке и Валерии Федоровиче Залужном"

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Невзоров рассказал сказку о Залужном, набившем "придурочному Вовочке" морду
Невзоров рассказал сказку о Залужном, набившем "придурочному Вовочке" морду
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский публицист Александр Невзоров 9 октября на своей странице в Instagram рассказал, как "придурочный Вовочка" вызвал джинна войны.

"Уж не помню, есть ли в "1001 ночи" сказка о "придурочном Вовочке", который нашел лампу Аладдина, долго тер ее всеми способами и, наконец, вызвал из лампы джинна войны. Джинн тяжело вылез из лампы, вежливо представился как "Валерий Федорович Залужный" и очень больно набил Вовочке морду, приговаривая: "Не чіпай лампи, придурку!" – написал публицист.

Вероятно, "придурочный Вовочка" – президент РФ Владимир Путин. Залужный – главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Невзоров добавил, что если такой сказки нет в "1001 ночи", то "надо ее вписать".

Пост он сопроводил снимком разрушенного Крымского моста.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 октября в результате взрыва на Крымском мосту были разрушены пролеты автомобильной части, загорелся также эшелон, который в это время двигался по находящейся рядом железнодорожной ветке.

В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Путин поручал создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту.

По версии российских правоохранителей, погибли три человека – водитель грузовика (житель Краснодарского края России) и двое пассажиров находившегося на мосту легкового автомобиля.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские военные. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, война, военные, ВСУ, война России против Украины, Крымский мост, Валерий Залужный
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