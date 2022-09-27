В Москве полицейские изнасиловали задержанного активиста и заставили его на камеру извиниться за слова "Слава Киевской Руси, Новороссия – соси!"

Накануне днем полиция пришла в квартиру к Камардину и еще двум активистам – Александре Поповой и Александру Менюкову. Силовики не пустили адвоката, сославшись на то, что в квартире проводится оперативно-разыскное мероприятие "осмотр помещения".

Попову и Камардина вывели из квартиры в наручниках, Менюкова – без наручников, всех активистов повезли в следственный отдел.

Камардин стал подозреваемым по ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или угрозой его применения), рассказал его адвокат Леонид Соловьев.

По его словам, полицейские "очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантелю". После этого они заставили его извиниться на камеру за слова "Слава Киевской Руси, Новороссия – соси!". Сейчас активист находится в больнице.

Как рассказала Попова, над ней силовики тоже издевались.

"На мне очень много суперклея, потому что силовики приклеивали мне на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером", – сообщила активистка, добавив, что после обыска у нее в квартире пропали $600.

Помимо этого, полицейские показали ей видео с изнасилованием Камардина.

По данным издания, 25 сентября у памятника поэту Владимиру Маяковскому в Москве прошла акция "Маяковские чтения", во время которой присутствующие читают стихи. Традиционные поэтические чтения в сентябре активисты объявили "антимобилизационными". Камардин принимал в них участие.

Telegram-канал "112" опубликовал видео с "извинениями" задержанных.