В Москве полицейские изнасиловали задержанного активиста и заставили его на камеру извиниться за слова "Слава Киевской Руси, Новороссия – соси!"

Накануне днем полиция пришла в квартиру к Камардину и еще двум активистам – Александре Поповой и Александру Менюкову. Силовики не пустили адвоката, сославшись на то, что в квартире проводится оперативно-разыскное мероприятие "осмотр помещения".
Попову и Камардина вывели из квартиры в наручниках, Менюкова – без наручников, всех активистов повезли в следственный отдел.
Камардин стал подозреваемым по ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или угрозой его применения), рассказал его адвокат Леонид Соловьев.
По его словам, полицейские "очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантелю". После этого они заставили его извиниться на камеру за слова "Слава Киевской Руси, Новороссия – соси!". Сейчас активист находится в больнице.
Как рассказала Попова, над ней силовики тоже издевались.
"На мне очень много суперклея, потому что силовики приклеивали мне на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером", – сообщила активистка, добавив, что после обыска у нее в квартире пропали $600.
Помимо этого, полицейские показали ей видео с изнасилованием Камардина.
По данным издания, 25 сентября у памятника поэту Владимиру Маяковскому в Москве прошла акция "Маяковские чтения", во время которой присутствующие читают стихи. Традиционные поэтические чтения в сентябре активисты объявили "антимобилизационными". Камардин принимал в них участие.
Telegram-канал "112" опубликовал видео с "извинениями" задержанных.
21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
21 сентября начались протесты в разных городах России, а также участились случаи поджогов военкоматов.