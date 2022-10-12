Скрипка сообщил, что в результате российских обстрелов погибла его поклонница

"Девочка Катя погибла в результате вражеских обстрелов в городе Славянск… Просто оставим это видео здесь", – такая подпись сопровождает видео.
В архивном ролике девушка на улице на скрипке исполняет песню "Весна" из репертуара группы "ВВ".
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Олег Скрипка родился 24 мая 1964 года в Советабаде Таджикской ССР. С 1987 года является лидером группы "Воплі Відоплясова". В 2005-м получил звание заслуженного артиста Украины.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артист выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.
За сутки c 9-го до 10 октября в результате атак российских оккупантов пострадала мирные граждане и инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди пострадавших городов и населенных пунктов – Славянск, в котором погибла поклонница "ВВ".