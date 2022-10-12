Скрипка сообщил, что в результате российских обстрелов погибла его поклонница

"Девочка Катя погибла в результате вражеских обстрелов в городе Славянск… Просто оставим это видео здесь", – такая подпись сопровождает видео.

В архивном ролике девушка на улице на скрипке исполняет песню "Весна" из репертуара группы "ВВ".

Война России против Украины. Главное (обновляется)