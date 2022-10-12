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12 октября, 2022
 
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"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Земфира не стала разворачивать на сцене украинское знамя
Земфира не стала разворачивать на сцене украинское знамя
Фото: Земфира / Facebook

Украинка Екатерина Козачук, которая 9 октября посетила концерт российской певицы Земфиры в Лимасоле (Кипр), 11 октября сообщила, что при входе у людей отбирали украинские флаги. Пост она опубликовала в Instagram.

"Мой флаг лежал у меня в кармане как надежда на то, что Земфира все-таки выскажется о войне. И, как вы видите на первом видео и на многих других, которые разлетелись по всему интернету, она говорит об этом", – отметила украинка.

"Я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну", – сказала Земфира.

Козачук рассказала, что во время речи Земфиры о войне РФ против Украины и исполнения песни "Не стреляйте" прорвалась сквозь толпу с флагом, "потому что верила в ее искренность".

"И когда я все-таки дошла, мне удалось кинуть его прямо ей под ноги… Секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и, не разворачивая, уносит его за кулисы", – написала она.

Этот момент можно увидеть на втором видео в посте. После этого, как написала Козачук, публика начала кричать "Нет войне!", а через пять минут, по словам украинки, Земфира вернулась на сцену, "чтобы дальше петь как ни в чем не бывало и собирать цветы с первых рядов".

"Минус один флаг любимой страны, минус один любимый артист из моего плейлиста. Больше ее для меня не существует. И, надеюсь, для большинства украинцев, которые вчера были на концерте тоже и видели весь этот цинизм", – заявила Козачук.

Контекст:

Земфира входит в список российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в РФ.

19 мая певица выпустила песню "Мясо" о войне РФ против Украины.

17 марта Земфира выступила в поддержку Украины, презентовав видео на песню "Не стреляйте", где показала кадры обстрелов и бомбежек украинских городов российскими оккупантами. 

Украинский певец Дмитрий Шуров, который работал с Земфирой, комментируя эту премьеру, заявил, что она "никогда не была известной политическими высказываниями, а всегда делала это через музыку". "Я уважаю ее поступок, уважаю, что она сделала это видео. Она сожгла мосты со своей страной", – сказал он. 

Российские СМИ писали, что после нападения РФ на Украину Земфира выехала из России. 25 марта певица была замечена на антивоенном концерте российского рэпера Oxxxymiron в Лондоне

Теги: Россия, Украина, Кипр, война, Земфира, флаг, концерт, видео, украинцы, война России против Украины, певица, украинки
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