"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео

"Мой флаг лежал у меня в кармане как надежда на то, что Земфира все-таки выскажется о войне. И, как вы видите на первом видео и на многих других, которые разлетелись по всему интернету, она говорит об этом", – отметила украинка.

"Я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну", – сказала Земфира.

Козачук рассказала, что во время речи Земфиры о войне РФ против Украины и исполнения песни "Не стреляйте" прорвалась сквозь толпу с флагом, "потому что верила в ее искренность".

"И когда я все-таки дошла, мне удалось кинуть его прямо ей под ноги… Секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и, не разворачивая, уносит его за кулисы", – написала она.

Этот момент можно увидеть на втором видео в посте. После этого, как написала Козачук, публика начала кричать "Нет войне!", а через пять минут, по словам украинки, Земфира вернулась на сцену, "чтобы дальше петь как ни в чем не бывало и собирать цветы с первых рядов".

"Минус один флаг любимой страны, минус один любимый артист из моего плейлиста. Больше ее для меня не существует. И, надеюсь, для большинства украинцев, которые вчера были на концерте тоже и видели весь этот цинизм", – заявила Козачук.