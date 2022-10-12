"Ничего это уже не изменит". Осадчая прокомментировала заявление Земфиры, которая осудила нападение РФ на Украину

Осадчая: Прекратите репостить Земфиру. Сказала – хорошо. А 24-го и 26 февраля на огромных сольниках в Москве не сказала Скриншот: kosadcha / Instagram

"Я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну", – сказала российская артистка.

"Прекратите репостить Земфиру. Сказала – хорошо. А 24-го и 26 февраля на огромных сольниках в Москве не сказала. А тогда это было очень важно и могло поменять ход дела, когда в первые дни [войны] людей можно было поднять против, – написала Осадчая. – А сейчас это уже такое – благодарим, конечно, но ничего это уже не изменит".