"Ничего это уже не изменит". Осадчая прокомментировала заявление Земфиры, которая осудила нападение РФ на Украину

"Я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну", – сказала российская артистка.
"Прекратите репостить Земфиру. Сказала – хорошо. А 24-го и 26 февраля на огромных сольниках в Москве не сказала. А тогда это было очень важно и могло поменять ход дела, когда в первые дни [войны] людей можно было поднять против, – написала Осадчая. – А сейчас это уже такое – благодарим, конечно, но ничего это уже не изменит".
Земфира входит в список российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в РФ.
19 мая Земфира выпустила песню "Мясо" о войне РФ против Украины.
17 марта певица выступила в поддержку Украины, презентовав видео на песню "Не стреляйте", где показала кадры обстрелов и бомбежек украинских городов российскими оккупантами.
Украинский певец Дмитрий Шуров, который работал с Земфирой, комментируя эту премьеру, заявил, что она "никогда не была известной политическими высказываниями, а всегда делала это через музыку". "Я уважаю ее поступок, уважаю, что она сделала это видео. Она сожгла мосты со своей страной", – сказал он.
Российские СМИ писали, что после нападения РФ на Украину Земфира выехала из России. 25 марта певица была замечена на антивоенном концерте российского рэпера Oxxxymiron в Лондоне.