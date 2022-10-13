Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской

Она отметила, что сделала фото после тренировки под руководством бывшей жены украинского боксера Вячеслава Узелкова, украинского тренера Марины Боржемской.

"А тренировки у Марины стали такими, что я едва выгребаю", – подписала она фото.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

Сейчас она проводит в Instagram дистанционные марафоны по похудению, а также рассказывает подписчикам о правилах здорового питания.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.