Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2022
 
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Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской

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Никитюк: Тренировки стали такими, что я едва выгребаю
Никитюк: Тренировки стали такими, что я едва выгребаю
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 13 октября разместила в Instagram Stories селфи, на котором запечатлена в тренировочном костюме, состоящем из топа и лосин.

Она отметила, что сделала фото после тренировки под руководством бывшей жены украинского боксера Вячеслава Узелкова, украинского тренера Марины Боржемской.

"А тренировки у Марины стали такими, что я едва выгребаю", – подписала она фото.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

Сейчас она проводит в Instagram дистанционные марафоны по похудению, а также рассказывает подписчикам о правилах здорового питания.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

Теги: Леся Никитюк, Марина Боржемская, фитнес
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