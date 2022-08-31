  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее

"Я не могла нормально передвигаться. Он меня преследовал своими сообщениями, запугивал меня. В последний раз я ему сказала: "Если ты будешь меня обижать, я буду обращаться в полицию и суд". Я отправила скрины его переписки и сказала: "Вот это все будет в полиции", – заявила Боржемская.
"А там откровенные угрозы с его стороны, да?" – уточнил у нее ведущий передачи Григорий Решетник.
Боржемская ответила утвердительно, признавшись, что после этого экс-супруг прекратил угрожать.
"Он понял, что потерял все. Материальные вещи он не потерял – мы все ему отдали. Но он потерял самое ценное – любовь своей жены, детей. Он ведет себя не как взрослый человек", – заявила она.
Боржемская подчеркнула, что не может отвечать за поступки бывшего мужа.
Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.