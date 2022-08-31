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31 августа, 2022
 
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"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее

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Боржемская о бывшем муже: Он потерял самое ценное любовь своей жены, детей
Боржемская о бывшем муже: Он потерял самое ценное – любовь своей жены, детей
Фото: uzelkova.marina / Instagram

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, украинский фитнес-тренер Марина Боржемская в передаче "Як ти?", которая вышла 27 августа на канале СТБ, призналась, что бывший муж писал ей сообщения с угрозами.

"Я не могла нормально передвигаться. Он меня преследовал своими сообщениями, запугивал меня. В последний раз я ему сказала: "Если ты будешь меня обижать, я буду обращаться в полицию и суд". Я отправила скрины его переписки и сказала: "Вот это все будет в полиции",  заявила Боржемская.

"А там откровенные угрозы с его стороны, да?"  уточнил у нее ведущий передачи Григорий Решетник.

Боржемская ответила утвердительно, признавшись, что после этого экс-супруг прекратил угрожать.

"Он понял, что потерял все. Материальные вещи он не потерял – мы все ему отдали. Но он потерял самое ценное  любовь своей жены, детей. Он ведет себя не как взрослый человек", – заявила она.

Боржемская подчеркнула, что не может отвечать за поступки бывшего мужа.

ВИДЕО
Видео: Телеканал СТБ / YouTube
Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

Теги: скандал, Григорий Решетник, Марина Боржемская, Вячеслав Узелков, ведущий
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