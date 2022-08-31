Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет

"Учитывая многочисленные скандалы в СМИ, поводов ревновать было немало. Взять хотя бы Dzidzio. Как реагировал на слухи о романе Оли?" – спросили у Грисюка журналисты.

По словам мужа певицы, ранее ему было трудно смириться с тем, что Цибульская пользуется популярностью.

"Когда-то я безумно ревновал. Постоянно и ко всем. Причем еще до того, как мы начали встречаться. Мне было очень сложно смириться с той огромной волной внимания, которая свалилась на Олю. Особенно мужской. Очень долго мне это не давало покоя и грызло изнутри. Но потом я осознал, что других вариантов у меня нет – популярность Оли только росла, – заявил он. – В какой-то момент пришло осознание, что эта ревность не может и не должна помешать нашему будущему. Я люблю Олю, мы должны быть вместе, и я ей доверяю. Все остальное не суть важно".

Грисюк отметил, что сейчас превращает любой повод для ревности в "приятную азартную игру".

"Я принимаю ее и ее работу со всеми вытекающими последствиями", – подытожил он.