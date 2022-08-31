Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет

"Учитывая многочисленные скандалы в СМИ, поводов ревновать было немало. Взять хотя бы Dzidzio. Как реагировал на слухи о романе Оли?" – спросили у Грисюка журналисты.
По словам мужа певицы, ранее ему было трудно смириться с тем, что Цибульская пользуется популярностью.
"Когда-то я безумно ревновал. Постоянно и ко всем. Причем еще до того, как мы начали встречаться. Мне было очень сложно смириться с той огромной волной внимания, которая свалилась на Олю. Особенно мужской. Очень долго мне это не давало покоя и грызло изнутри. Но потом я осознал, что других вариантов у меня нет – популярность Оли только росла, – заявил он. – В какой-то момент пришло осознание, что эта ревность не может и не должна помешать нашему будущему. Я люблю Олю, мы должны быть вместе, и я ей доверяю. Все остальное не суть важно".
Грисюк отметил, что сейчас превращает любой повод для ревности в "приятную азартную игру".
"Я принимаю ее и ее работу со всеми вытекающими последствиями", – подытожил он.
Ольга Цибульская и Сергей Грисюк знакомы 20 лет. У пары есть сын Нестор (2015). Муж певицы является директором ООО "Радивиловмолоко".
Ранее певица скрывала своего мужа, намекая на то, что у нее роман с Dzidzio. Слухи о якобы романе между артистами появились после премьеры совместного клипа на песню "Чекаю. Цьом", в котором они сыграли влюбленных.
Комментируя якобы их романтические отношения, Dzidzio и Цибульская в апреле 2020 года заявили, что "когда-нибудь еще об этом расскажут", а пока "пусть себе люди догадываются". Позже Dzidzio сообщил, что их роман был выдумкой.