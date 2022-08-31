"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео

"Сама не верю, что я это публикую. Теперь у нас с тобой никаких тайн", – подписала она ролик, который посвятила дню рождения супруга.
36-летняя Цибульская отметила, что они с мужем уже вместе 20 лет.
"Блин, Оля, такого красивого мужика прятала!" – отреагировала ее коллега Оля Полякова.
"Какой хороший парень. Молодец, что вышел из тени. Вы прекрасная пара и семья", – написал украинский певец Павел Зибров.
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Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.
В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".
В 2015 году певица родила сына Нестора. Ранее певица скрывала имя и лицо своего супруга.