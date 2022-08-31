Бульвар Шоубиз
 
31 августа, 2022
 
Новости

"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цибульская сообщила, что состоит в отношениях с Грисюком 20 лет
Цибульская сообщила, что состоит в отношениях с Грисюком 20 лет
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская 31 августа опубликовала в Instagram ролик, в котором запечатлена вместе со своим мужем, украинским бизнесменом Сергее Грисюком. Ранее певица скрывала его имя и лицо.

"Сама не верю, что я это публикую. Теперь у нас с тобой никаких тайн", – подписала она ролик, который посвятила дню рождения супруга. 

36-летняя Цибульская отметила, что они с мужем уже вместе 20 лет. 

"Блин, Оля, такого красивого мужика прятала!" – отреагировала ее коллега Оля Полякова.

"Какой хороший парень. Молодец, что вышел из тени. Вы прекрасная пара и семья", – написал украинский певец Павел Зибров.

Контекст:

Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

В 2015 году певица родила сына Нестора. Ранее певица скрывала имя и лицо своего супруга. 

Теги: семья, певица, Ольга Цибульская, муж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года
  Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года
Дмитрий ГОРДОН
Военный дневник харьковчанки Гин: Пятеро погибших и восемь человек ранены. Доброе утро по-харьковски
Военный дневник харьковчанки Гин: Пятеро погибших и восемь человек ранены. Доброе утро по-харьковски
Уроки стрельбы, выезд мужчин за границу и повышение цен на молоко: чего ждать украинцам в сентябре
Уроки стрельбы, выезд мужчин за границу и повышение цен на молоко: чего ждать украинцам в сентябре
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео
Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео
"Отличные танцевальные движения". В сети показали танец Рианны в боди, снятый с нижнего ракурса
"Отличные танцевальные движения". В сети показали танец Рианны в боди, снятый с нижнего ракурса
В Германии обокрали украинскую группу ТНМК. Неизвестные похитили компьютеры, деньги и документы
В Германии обокрали украинскую группу ТНМК. Неизвестные похитили компьютеры, деньги и документы
В Лондоне после двухлетнего перерыва прошел Ноттинг-Хиллский карнавал. Фото
В Лондоне после двухлетнего перерыва прошел Ноттинг-Хиллский карнавал. Фото
Защищающий Украину Кривошапко: Самое страшное в этой войне – разбитые семьи, тоскующие друг по другу
Защищающий Украину Кривошапко: Самое страшное в этой войне – разбитые семьи, тоскующие друг по другу
"Ты невероятная. Такой пример для нас". Лонгория восхитила сеть снимком в тренировочном костюме
"Ты невероятная. Такой пример для нас". Лонгория восхитила сеть снимком в тренировочном костюме
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица
Бабкин об утреннем обстреле Харькова: Сегодня враг обстрелял наш источник. Источник силы, здоровья, веры. Никто не простит
Бабкин об утреннем обстреле Харькова: Сегодня враг обстрелял наш источник. Источник силы, здоровья, веры. Никто не простит
Жена Анатолия Анатолича похвасталась отдыхом в доме, расположенном на верхушке дерева в Альпах. Фото
Жена Анатолия Анатолича похвасталась отдыхом в доме, расположенном на верхушке дерева в Альпах. Фото
"Алиса выглядит совсем по-другому в "Стране чудес". 73-летний Осборн показал чаепитие в саду
"Алиса выглядит совсем по-другому в "Стране чудес". 73-летний Осборн показал чаепитие в саду
"Я уезжаю очень далеко, чтобы вернуться к себе". Jerry Heil улетела в США на учебу в Беркли
"Я уезжаю очень далеко, чтобы вернуться к себе". Jerry Heil улетела в США на учебу в Беркли
  Тополя рассказал, почему по приказу Залужного вернулся с передовой в Киев
  Тополя рассказал, почему по приказу Залужного вернулся с передовой в Киев
64-летняя Стоун снялась в желтом и синем платьях для Vogue
64-летняя Стоун снялась в желтом и синем платьях для Vogue
"Не стесняюсь говорить об этом. Я просила, чтобы не уходил, был с нами". MamaRika заявила, что не готова отпустить мужа на фронт
"Не стесняюсь говорить об этом. Я просила, чтобы не уходил, был с нами". MamaRika заявила, что не готова отпустить мужа на фронт
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 