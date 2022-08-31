"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео

Цибульская сообщила, что состоит в отношениях с Грисюком 20 лет Фото: cybulskaya / Instagram

"Сама не верю, что я это публикую. Теперь у нас с тобой никаких тайн", – подписала она ролик, который посвятила дню рождения супруга.

36-летняя Цибульская отметила, что они с мужем уже вместе 20 лет.

"Блин, Оля, такого красивого мужика прятала!" – отреагировала ее коллега Оля Полякова.

"Какой хороший парень. Молодец, что вышел из тени. Вы прекрасная пара и семья", – написал украинский певец Павел Зибров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)