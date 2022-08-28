  "Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике

Боржемская: Я к себе подпустила одного человека ближе, чем я подпускала за последние годы кого-то Фото: uzelkova.marina / Instagram

"Я к себе подпустила одного человека ближе, чем я подпускала за последние годы кого-то, – сказала Боржемская. – Я позволила ему делать то, что он хочет, по отношению ко мне. Но я пока не хочу сильно очаровываться, чтобы не разочаровываться".

По словам Боржемской, она познакомилась со своим новым бойфрендом на улице – он пригласил ее на кофе.

Фитнес-тренер отметила, что ее новый знакомый не узнал в ней публичную личность.

"Как оно будет, я не знаю. Мне сейчас все нравится. Он очень умный, образованный. Мне есть о чем с ним поговорить", – призналась она.

Боржемская также отметила, что задумывается о новой беременности.

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Видео: Телеканал СТБ / YouTube