  "Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике

"Я к себе подпустила одного человека ближе, чем я подпускала за последние годы кого-то, – сказала Боржемская. – Я позволила ему делать то, что он хочет, по отношению ко мне. Но я пока не хочу сильно очаровываться, чтобы не разочаровываться".
По словам Боржемской, она познакомилась со своим новым бойфрендом на улице – он пригласил ее на кофе.
Фитнес-тренер отметила, что ее новый знакомый не узнал в ней публичную личность.
"Как оно будет, я не знаю. Мне сейчас все нравится. Он очень умный, образованный. Мне есть о чем с ним поговорить", – призналась она.
Боржемская также отметила, что задумывается о новой беременности.
Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.