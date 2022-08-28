Бульвар Шоубиз
 
28 августа, 2022
 
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"Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике

 
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Боржемская: Я к себе подпустила одного человека ближе, чем я подпускала за последние годы кого-то
Боржемская: Я к себе подпустила одного человека ближе, чем я подпускала за последние годы кого-то
Фото: uzelkova.marina / Instagram

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская в интервью, которое 27 августа вышло в эфире канала СТБ, рассказала, что сейчас состоит в отношениях.

"Я к себе подпустила одного человека ближе, чем я подпускала за последние годы кого-то, – сказала Боржемская. – Я позволила ему делать то, что он хочет, по отношению ко мне. Но я пока не хочу сильно очаровываться, чтобы не разочаровываться". 

По словам Боржемской, она познакомилась со своим новым бойфрендом на улице – он пригласил ее на кофе.

Фитнес-тренер отметила, что ее новый знакомый не узнал в ней публичную личность.

"Как оно будет, я не знаю. Мне сейчас все нравится. Он очень умный, образованный. Мне есть о чем с ним поговорить", – призналась она.

Боржемская также отметила, что задумывается о новой беременности.

ВИДЕО
Видео: Телеканал СТБ / YouTube
Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

Теги: семья, развод, Марина Боржемская, Вячеслав Узелков
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