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15 сентября, 2022
 
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Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света

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Никитюк: Сохранить отношения гораздо труднее
Никитюк: Сохранить отношения гораздо труднее
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская певица Леся Никитюк в эфире "Нового канала" призналась, что после ссоры с парнем сразу обрывала отношения.

"Для меня любая ссора с парнем – это конец света, я сразу сжигаю мосты и не думаю, что будет дальше. Хлопаю дверью, не возвращаюсь, не звоню, удаляю контакт, блокирую. Но это самый простой путь, сохранить отношения гораздо труднее", – рассказала Никитюк.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?". Последние два проекта Никитюк ведет вместе с Притулой. 

Теги: любовь, Леся Никитюк
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