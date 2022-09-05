"Леся очень неровно дышит к ВСУшникам". Украинский ведущий высказался о личной жизни 34-летней Никитюк

По словам Демина, 34-летняя Никитюк в течение 10 лет скрывает личную жизнь.

"Она ее скрывает, потому что у нее кто-то есть? Или нет? Я как друг могу сказать только одно: Леся очень неровно дышит к ВСУшникам", – заявил Демин.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?". Последние два проекта Никитюк ведет вместе с Притулой. Личную жизнь ведущая не комментирует.