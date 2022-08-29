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29 августа, 2022
 
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Дуэт Emdivity вместе с Jerry Heil и Никитюк презентовали клип на трек "Душевна па-дамашнєму". Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Emdivity: Когда нам написала Jerry Heil и предложили сделать такую песню, мы сразу согласились
Emdivity: Когда нам написала Jerry Heil и предложили сделать такую песню, мы сразу согласились
Фото предоставлено командой

Украинский дуэт Emdivity 26 августа на своем канале в YouTube презентовал клип-пародию под названием "Душевна па-дамашнєму". В клипе артисты вместе с певицей Jerry Heil и ведущей Лесей Никитюк высмеяли россиян в лице героини вирусного ролика, которая после взрывов в Новофедоровке сидела в авто и жаловалась на камеру, что "вообще не хочет покидать Крым", потому что там все "душевно, по-домашнему".

Ранее Jerry Heil и Никитюк разместили в Instagram фрагмент этой композиции.

"Люди так подхватили нашу задумку-тизер, что насмотрелись на 2.5 млн просмотров. Поэтому теперь существует полная версия  по заказу всех желающих", – анонсировала клип Jerry Hei. 

По словам Emdivity, этот релиз – их вклад в победу Украины над российскими оккупантами.

"Когда нам написала Jerry Heil и предложили сделать такую песню, мы сразу согласились. Это хорошая возможность познакомить с новой и актуальной украинской музыкой слушателей из разных уголков мира, составляющих нашу аудиторию", – отметили артисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: EMDIVITY / YouTube
Контекст:

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. 16 августа в селе Майское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, также было повреждено железнодорожное полотно. В этот же день в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции, а в поселке Гвардейское – взрывы на военном аэродроме.

После этого незаконно поселившиеся на полуострове россияне массово начали покидать временно оккупированный РФ Крым, из-за чего на Крымском мосту образовались пробки. Видео с участием одной из россиянок, в котором она на камеру со слезами на глазах рассказывает, как ей не хочется покидать полуостров, стало вирусным в сети.

Пародию на россиянку ранее показал украинский актер Юрий Великий.

По данным оккупационной власти на 2021 год, за время оккупации в Крым переехало более 200 тыс. россиян, при этом украинские власти годом ранее оценивали количество переселившихся на полуостров граждан России в 300 тыс. 

Теги: война России против Украины, Леся Никитюк, Jerry Heil, Новофедоровка
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