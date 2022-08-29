  Дуэт Emdivity вместе с Jerry Heil и Никитюк презентовали клип на трек "Душевна па-дамашнєму". Видео

Ранее Jerry Heil и Никитюк разместили в Instagram фрагмент этой композиции.
"Люди так подхватили нашу задумку-тизер, что насмотрелись на 2.5 млн просмотров. Поэтому теперь существует полная версия – по заказу всех желающих", – анонсировала клип Jerry Hei.
По словам Emdivity, этот релиз – их вклад в победу Украины над российскими оккупантами.
"Когда нам написала Jerry Heil и предложили сделать такую песню, мы сразу согласились. Это хорошая возможность познакомить с новой и актуальной украинской музыкой слушателей из разных уголков мира, составляющих нашу аудиторию", – отметили артисты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. 16 августа в селе Майское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, также было повреждено железнодорожное полотно. В этот же день в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции, а в поселке Гвардейское – взрывы на военном аэродроме.
После этого незаконно поселившиеся на полуострове россияне массово начали покидать временно оккупированный РФ Крым, из-за чего на Крымском мосту образовались пробки. Видео с участием одной из россиянок, в котором она на камеру со слезами на глазах рассказывает, как ей не хочется покидать полуостров, стало вирусным в сети.
Пародию на россиянку ранее показал украинский актер Юрий Великий.
По данным оккупационной власти на 2021 год, за время оккупации в Крым переехало более 200 тыс. россиян, при этом украинские власти годом ранее оценивали количество переселившихся на полуостров граждан России в 300 тыс.