  Дуэт Emdivity вместе с Jerry Heil и Никитюк презентовали клип на трек "Душевна па-дамашнєму". Видео

Emdivity: Когда нам написала Jerry Heil и предложили сделать такую песню, мы сразу согласились Фото предоставлено командой

Ранее Jerry Heil и Никитюк разместили в Instagram фрагмент этой композиции.

"Люди так подхватили нашу задумку-тизер, что насмотрелись на 2.5 млн просмотров. Поэтому теперь существует полная версия – по заказу всех желающих", – анонсировала клип Jerry Hei.

По словам Emdivity, этот релиз – их вклад в победу Украины над российскими оккупантами.

"Когда нам написала Jerry Heil и предложили сделать такую песню, мы сразу согласились. Это хорошая возможность познакомить с новой и актуальной украинской музыкой слушателей из разных уголков мира, составляющих нашу аудиторию", – отметили артисты.

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