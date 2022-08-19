Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2022
 
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"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"

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Jerry Heil отметила, что идея записать подобный ролик возникла у них с Никитюк одновременно
Jerry Heil отметила, что идея записать подобный ролик возникла у них с Никитюк одновременно
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil 18 августа в Instagram опубликовала музыкальный ролик, в котором вместе с украинской ведущей и певицей Лесей Никитюк высмеяла героиню вирусного ролика – россиянку, которая после взрывов в Новофедоровке сидела в авто и жаловалась на камеру, что "вообще не хочет покидать Крым", потому что там все "душевно, по-домашнему".

Jerry Heil и Никитюк соединили слова россиянки с музыкой.

"Нам кажется, вышло очень душевно", – подписали ролик артистки.

Jerry Heil отметила, что идея записать подобный ролик возникла у них с Никитюк одновременно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

9 августа в аннексированном Крыму на военном аэродроме Саки в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

Минобороны России говорило о "возгорании", однако позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

По данным росСМИ, 16 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке Гвардейское в Симферопольском районе.

Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.

Теги: аннексия, война России против Украины, Леся Никитюк, Jerry Heil, Новофедоровка
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