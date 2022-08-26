  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео

Композиция вошла в одноименной совместный альбом alyona alyona и Jerry Heil, релиз которого состоялся в этот же день. В альбом вошли украинские песни, исполненные артистками на трех языках – польском, литовском и немецком.

"Все это время, находясь в Европе, мы увидели, насколько люди планеты могут быть едиными. Какими они могут быть милосердными, добрыми и искренними. Поверили в то, что действительно мы сейчас являемся свидетелями огромных перемен, а наши дети будут жить в хорошем, светлом и переполненном любовью мире", – анонсировала композицию alyona alyona.

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