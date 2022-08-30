"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото

"Доброе утро и мирного дня. Мы еще на один день ближе к победе благодаря ВСУ", – подписала публикацию знаменитость.
"Очень стильные и атмосферные фото. Модель шикарная", – оценили снимки подписчики.
"Красивая – нет слов", – восхитилась украинская ведущая Маша Ефросинина.
"Сначала думал, какая-то красавица "термуху" рекламирует. Присмотрелся – а это пани Ле сияет своей красотой", – отреагировали поклонники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".
В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания.
1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.