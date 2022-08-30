"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото

Никитюк: Мы еще на один день ближе к победе благодаря ВСУ Фото: lesia.nikituk_fan2020 / Instagram

"Доброе утро и мирного дня. Мы еще на один день ближе к победе благодаря ВСУ", – подписала публикацию знаменитость.

"Очень стильные и атмосферные фото. Модель шикарная", – оценили снимки подписчики.

"Красивая – нет слов", – восхитилась украинская ведущая Маша Ефросинина.

"Сначала думал, какая-то красавица "термуху" рекламирует. Присмотрелся – а это пани Ле сияет своей красотой", – отреагировали поклонники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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