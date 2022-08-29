Никитюк посетила Ахтырку и встретилась с местными жителями, которые пережили обстрелы российскими оккупантами

"Ахтырка – город-герой. Местная бабушка рассказала, как пережила страшные обстрелы врага. Когда пряталась от них в подвале, забирала с собой собак, они ложились вокруг и согревали ее. Было холодно и страшно", – написала ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

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