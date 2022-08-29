Никитюк посетила Ахтырку и встретилась с местными жителями, которые пережили обстрелы российскими оккупантами

"Ахтырка – город-герой. Местная бабушка рассказала, как пережила страшные обстрелы врага. Когда пряталась от них в подвале, забирала с собой собак, они ложились вокруг и согревали ее. Было холодно и страшно", – написала ведущая.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения России в Украину Ахтырка превратилась в "территорию ада", сообщал 3 марта глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
За это время оккупанты уничтожили Ахтырскую ТЭЦ, воинскую часть, взорвали нефтебазу. Захватчики неоднократно бомбили местное мирное население и уничтожали гражданскую инфраструктуру.