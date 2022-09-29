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29 сентября, 2022
 
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Никитюк показала селфи с отцом

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Никитюк родилась в Хмельницком в семье рабочих
Никитюк родилась в Хмельницком в семье рабочих
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 29 сентября разместила в Instagram Stories селфи, на котором запечатлена со своим отцом Иваном Никитюком.

Она посвятила публикацию дню рождения своего отца. Артистка не уточнила его возраст. 

"Это самый лучший день. Потому что сегодня празднует свой день рождения мой папа", – подписала селфи ведущая.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?". 

Теги: семья, Леся Никитюк
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