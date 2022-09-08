"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото

Никитюк: "Слава Україні! Слава нації!" Ну а дальше вы знаете Фото: lesia.nikituk_fan2020 / Instagram

"Слава Україні! Слава нації!" Ну а дальше вы знаете", – написала она. Никитюк намекнула на песню украинских музыкантов "Мюслі UA" и MC Papa", созданной на основе обращения Поворознюка к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Никитюк, облаченная в куртку цвета хаки, позировала приобняв Поворознюка и прижавшись к нему головой.

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"Красивая пара", – отметил подписчик vasiliizadubinnyi.

"Леся, форма вам к лицу", – написала mashazatishna.