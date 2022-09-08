Бульвар Шоубиз
 
08 сентября, 2022
 
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"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото

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Никитюк: "Слава Україні! Слава нації!" Ну а дальше вы знаете
Никитюк: "Слава Україні! Слава нації!" Ну а дальше вы знаете
Фото: lesia.nikituk_fan2020 / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 8 сентября опубликовала в Instagram совместное фото с украинским предпринимателем, президентом ФК "Ингулец" Александром Поворознюком.

"Слава Україні! Слава нації!" Ну а дальше вы знаете", – написала она. Никитюк намекнула на песню украинских музыкантов "Мюслі UA" и MC Papa", созданной на основе обращения Поворознюка к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Никитюк, облаченная в куртку цвета хаки, позировала приобняв Поворознюка и прижавшись к нему головой.

"Красивая пара", – отметил подписчик vasiliizadubinnyi.

"Леся, форма вам к лицу", – написала mashazatishna.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 

1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Как подчеркнул украинский телеведущий Слава Демин, Никитюк в течение 10 лет скрывает личную жизнь. "Я как друг могу сказать только одно: Леся очень неровно дышит к ВСУшникам", – заявил он.

Теги: война, война России против Украины, телеведущая, Леся Никитюк, предприниматель, фото, объятия, Александр Поворознюк
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