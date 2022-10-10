"Мы будем смеяться над вашей несчастной, бедной страной и рабским поклонением карлику с маленьким жижуликом". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку

Настя Каменских обратилась к своим иностранным подписчикам на английском.
"Для тех, кто спрашивает меня в интервью: "Что вы думаете об этом конфликте?" — Это не конфликт — это полномасштабная война и геноцид украинцев! Мирных людей! Детей! Снова и снова. На 229-й день полномасштабной войны против независимой страны!"
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Потап обратился не только к украинцам, но и к подписанным на него россиянам.
"Вы не сломаете нас, наш народ давно перестал вас бояться. И если вы думаете, что пришло ваше время смеяться, а нам – плакать, то вы ошибаетесь! Мы будем смеяться над вашей несчастной, бедной страной и рабским поклонением карлику с маленьким жижуликом, над вашими артистами, которые боятся произнести хоть слово о войне, над вашей трусливой армией, которая сдается в плен, над самой смертью и абсолютным злом, каким стала теперь Россия!" – написал артист.
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Monatik обратился к украинцам с просьбой позаботиться о своей безопасности.
"Держимся, родные. Пожалуйста, спускайтесь в укрытия. Мы стали на сотню взрывов сильнее. Мы выстоим. Соболезнования всем семьям погибших. Слава Украине!" – написал он.
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Ведущая Маша Ефросинина обратилась ко всему миру.
"Россия убивает украинцев по всей стране прямо сейчас! Откройте новости! Посмотрите, как выглядит геноцид! Мир, ты следующий!" – написала Ефросинина.
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Ведущий Владимир Остапчук выложил видео, на котором украинские дети поют гимн в бомбоубежище.
"Ворогу не зламати нашого духу та волі", – написал ведущий.
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Телеведущая Леся Никитюк тоже решила на весь мир рассказать, что армия РФ творит в Украине.
"В эту самую минуту мою страну обстреливает российское террористическое образование. Мы потрясены, в ярости, в страхе. Каждый украинец потрясен разрушениями. Потрясены не разрушениями Украины, а разрушением демократии, свободы и людей, которые достаточно храбрые, чтобі жить свободно", – написала Никитюк.
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Актриса Ксения Мишина призвала украинцев беречь себя ради будущего.
"Мы выстоим и не сломаемся. Сколько бы нас ни терроризировали, мы будем продолжать бороться за свою землю, за свою свободу и за каждого из нас. Украинцы, берегите себя! Украина была до врага, будет и после!" – заявила актриса.
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А пост ведущего Алексея Суханова Instagram удалил, но тот все равно высказался.
"Правда остается правдой! Россия – террористическая страна! Пока россияне отстаивают свои права на Западе, их страна разрушает Украину и убивает украинцев!" – написал он.
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Наталья Могилевская высказалась кратко.
"Это делает нас только злее", – написала она.
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Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Житомирской,
Харьковской, Николаевской, Ровенской, Одесской, Хмельницкой, Сумской,
Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в результате атаки повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Львовская, Сумская, Полтавская и Харьковская области из-за попаданий в объекты критической инфраструктуры остаются без электроэнергии, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По данным Национальной полиции, известно о 10 погибших и около 60 раненых.
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные беспилотники. По информации заместителя министра обороны Анна Маляр, по состоянию на 11.34 Россия выпустила по территории Украины 83 ракеты, 43 из них сбила система противовоздушной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары по энергетической структуре Украины были умышленными. Он заявил, что "в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз".