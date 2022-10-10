"Мы будем смеяться над вашей несчастной, бедной страной и рабским поклонением карлику с маленьким жижуликом". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку

Настя Каменских обратилась к своим иностранным подписчикам на английском.

"Для тех, кто спрашивает меня в интервью: "Что вы думаете об этом конфликте?" — Это не конфликт — это полномасштабная война и геноцид украинцев! Мирных людей! Детей! Снова и снова. На 229-й день полномасштабной войны против независимой страны!"

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Потап обратился не только к украинцам, но и к подписанным на него россиянам.

"Вы не сломаете нас, наш народ давно перестал вас бояться. И если вы думаете, что пришло ваше время смеяться, а нам – плакать, то вы ошибаетесь! Мы будем смеяться над вашей несчастной, бедной страной и рабским поклонением карлику с маленьким жижуликом, над вашими артистами, которые боятся произнести хоть слово о войне, над вашей трусливой армией, которая сдается в плен, над самой смертью и абсолютным злом, каким стала теперь Россия!" – написал артист.

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Monatik обратился к украинцам с просьбой позаботиться о своей безопасности.

"Держимся, родные. Пожалуйста, спускайтесь в укрытия. Мы стали на сотню взрывов сильнее. Мы выстоим. Соболезнования всем семьям погибших. Слава Украине!" – написал он.

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Ведущая Маша Ефросинина обратилась ко всему миру.

"Россия убивает украинцев по всей стране прямо сейчас! Откройте новости! Посмотрите, как выглядит геноцид! Мир, ты следующий!" – написала Ефросинина.

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Ведущий Владимир Остапчук выложил видео, на котором украинские дети поют гимн в бомбоубежище.

"Ворогу не зламати нашого духу та волі", – написал ведущий.

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Телеведущая Леся Никитюк тоже решила на весь мир рассказать, что армия РФ творит в Украине.

"В эту самую минуту мою страну обстреливает российское террористическое образование. Мы потрясены, в ярости, в страхе. Каждый украинец потрясен разрушениями. Потрясены не разрушениями Украины, а разрушением демократии, свободы и людей, которые достаточно храбрые, чтобі жить свободно", – написала Никитюк.

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Актриса Ксения Мишина призвала украинцев беречь себя ради будущего.

"Мы выстоим и не сломаемся. Сколько бы нас ни терроризировали, мы будем продолжать бороться за свою землю, за свою свободу и за каждого из нас. Украинцы, берегите себя! Украина была до врага, будет и после!" – заявила актриса.

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А пост ведущего Алексея Суханова Instagram удалил, но тот все равно высказался.

"Правда остается правдой! Россия – террористическая страна! Пока россияне отстаивают свои права на Западе, их страна разрушает Украину и убивает украинцев!" – написал он.

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Наталья Могилевская высказалась кратко.

"Это делает нас только злее", – написала она.