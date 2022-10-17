49-летняя Клум прикрыла зону бикини тортом и поела его перед камерой. Видео

Клум: Как я справилась? Фото: heidiklum / Instagram

Клум предстала лежащей в постели в красном нижнем белье. В области зоны бикини модель разместила торт.

"10 миллионов. Спасибо! Этот торт для вас, но есть его буду я", – написала она.

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