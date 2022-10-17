49-летняя Клум прикрыла зону бикини тортом и поела его перед камерой. Видео

Клум предстала лежащей в постели в красном нижнем белье. В области зоны бикини модель разместила торт.
"10 миллионов. Спасибо! Этот торт для вас, но есть его буду я", – написала она.
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1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.