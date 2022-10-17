Солистка группы Kazka Зарицкая снялась в постели с бойфрендом. Фото

"Фото, которые греют мне душу. Оставлю их здесь…" – написала она. Зарицкая отметила, что снимки были сделаны во время отдыха в Карпатах. На первом фото из подборки Зарицкая запечатлена в постели, в объятиях мужчины, а также замотанной в одеяло и во время прогулки на природе.
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"Люблю тебя сильно", – прокомментировал ее бойфренд под ником hawx_x. Это музыкант и motion-дизайнер украинской группы Hawx Павел Тараненко.
Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".
Во время участия в проекте "Танцы со звездами", осенью 2021 года, Зарицкой приписывали роман с ее партнером, танцовщиком Юрием Мешковым.