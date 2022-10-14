Бульвар Шоубиз
 
14 октября, 2022
 
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49-летняя Клум перед камерой поцеловала своего 33-летнего супруга. Фото

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Клум старше Каулитца на 16 лет
Клум старше Каулитца на 16 лет
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 12 октября опубликовала в Instagram совместное фото со своим 33-летним мужем, музыкантом Томом Каулитцем.

На фото запечатлен поцелуй супругов. Они снялись вечером, на фоне горящих огней гирлянды.

Контекст:

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Том Каулитц – участник немецкой группы Tokio Hotel.

Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года Клум показала свадебные снимки.

Теги: модель, Tokio Hotel, музыкант, Хайди Клум, фото, Том Каулитц, муж, поцелуй
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