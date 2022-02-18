48-летняя Клум перед камерой поцеловала в губы небритого мужа. Опубликовано "честное" фото

Снимок модель не стала обрабатывать в фоторедакторах – обнародовала "честное", "живое" фото, которое она сопроводила символом в виде сердца.

На снимке модель запечатлена в розовой шляпе и куртке. Каулитц предстал небритым, с окладистой бородой.

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Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум моложе ее на 16 лет.